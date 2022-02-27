Платників податків у зв'язку з форс-мажором, який визнала Торгово-промислова палата (ТПП), звільнено від відповідальності за неподання звітності, повідомила голова Державної податкової служби Тетяна Кірієнко під час засідання парламентського комітету з питань фінансів У неділю, 27 лютого.

Водночас податкова працює з компаніями щодо сплати податкових платежів до настання термінів сплати, пише «Економічна правда».

«Оскільки ТПП засвідчила форс-мажорні обставини непереборної сили, податкова роз'яснила, що в разі неможливості подання податкових декларацій, своєчасної сплати або реєстрації податкових накладних, платники податків звільняються від будь-якої відповідальності за неподання звітності», – сказала Кірієнко.

Вона також уточнила, що всі податкові перевірки не проводяться, розпочаті – зупиняться.

«Зараз ДПС і територіальні органи максимально працюють з платниками податків щодо можливості сплати податків до настання термінів сплати і в готівковій, і в безготівковій формі незалежно від можливості подання податкової звітності. Усі суми сплачених податків будуть відображені у системах ДПС та, зокрема, у картках платника податків», – сказала Кірієнко.

Нагадаємо, 24 лютого Росія безпричинно напала на Україну і дотепер її війська продовжують обстрілювати українські міста. За час війни росіяни вбили вже понад 350 цивільних. Водночас українські воїни вже знищили, поранили або взяли в полон понад 4100 ворогів. Підсумки і хроніку четвертого дня війни читайте на ZAXID.NET.