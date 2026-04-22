Плов із куркою – смачна й більш легка альтернатива класичному варіанту зі свининою. Завдяки мультиварці страва готується простіше та рівномірно, а рис виходить розсипчастим і ароматним. Рецепт від Cookpad.

Інгредієнти

Рис басматі або жасмин 250 г Морква велика 1 шт. Цибулина велика 1 шт. Бульйон курячий або вода 250–300 мл Куряче стегно 1 шт. Сухий мелений часник за смаком Копчена паприка за смаком Чорний свіжозмелений перець, сіль за смаком

Спосіб приготування:

Крок 1 Куряче стегно вимити, обсушити паперовим рушником і нарізати на порційні шматочки. Обсмажити м’ясо на сковорідці до легкої рум’яної скоринки.

Крок 2 Додати до м’яса цибулю, нарізану півкільцями, та моркву, нарізану смужками. Приправити спеціями за смаком і перемішати. Зняти з вогню.

Крок 3 Рис ретельно промити до прозорої води та викласти в чашу мультиварки.

Крок 4 Влити бульйон або воду, додати спеції та сіль. Викласти зверху підсмажене м’ясо з овочами.

Крок 5 Встановити режим «Рис» і закрити кришку мультиварки. Через 20 хвилин обережно перемішати та за потреби додати трохи рідини.