Плов з куркою у мультиварці. Рецепт дня
Плов із куркою – смачна й більш легка альтернатива класичному варіанту зі свининою. Завдяки мультиварці страва готується простіше та рівномірно, а рис виходить розсипчастим і ароматним. Рецепт від Cookpad.
Інгредієнти
|Рис басматі або жасмин
|250 г
|Морква велика
|1 шт.
|Цибулина велика
|1 шт.
|Бульйон курячий або вода
|250–300 мл
|Куряче стегно
|1 шт.
|Сухий мелений часник
|за смаком
|Копчена паприка
|за смаком
|Чорний свіжозмелений перець, сіль
|за смаком
Спосіб приготування:
Крок 1
Куряче стегно вимити, обсушити паперовим рушником і нарізати на порційні шматочки. Обсмажити м’ясо на сковорідці до легкої рум’яної скоринки.
Крок 2
Додати до м’яса цибулю, нарізану півкільцями, та моркву, нарізану смужками. Приправити спеціями за смаком і перемішати. Зняти з вогню.
Крок 3
Рис ретельно промити до прозорої води та викласти в чашу мультиварки.
Крок 4
Влити бульйон або воду, додати спеції та сіль. Викласти зверху підсмажене м’ясо з овочами.
Крок 5
Встановити режим «Рис» і закрити кришку мультиварки. Через 20 хвилин обережно перемішати та за потреби додати трохи рідини.
Крок 6
Готувати до завершення програми, не відкриваючи кришку.