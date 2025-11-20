На Львівщині сніжитиме до понеділка

Львівські синоптики попередили про сніг і хуртовини на Львівщині. Впродовж вихідних очікують сніговий покрив висотою до 25 см. Погодні умови погіршаться вже 21-23 листопада.

«Внаслідок проходження атмосферних фронтів з південного заходу та впливу холодної повітряної маси 21-23 листопада на території Львівщини очікується ускладнення погодних умов (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий). Це може призвести до порушень руху автотранспорту на окремих ділянках доріг і вулиць, роботи служб електропостачання, комунального господарства та зв’язку», – розповіли у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.

У п’ятницю, 21 листопада, очікують дощ з переходом в мокрий сніг. Температура вночі 0-2°С тепла, вдень 2-4°С тепла.

У вихідні, 22 і 23 листопада, північний вітер з переходом на східний 7-12 м/с, місцями – хуртовини. У суботу очікують мокрий сніг, вночі та вранці доволі значний, на півдні області – налипання мокрого снігу. В неділю, 23 листопада, також найбільше сніжитиме вранці та вдень.

Впродовж 23-25 листопада температура повітря опуститься до нуля, вночі – 4-11°С морозу.

У понеділок, 24 листопада, опади поступово припиняться. Синоптики прогнозують сніговий покрив висотою 15-25 см. На дорогах – ожеледиця.