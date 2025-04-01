Польський літак Ту-154 розбився біля аеродрому «Сєвєрний» 10 квітня 2010 року

Польська прокуратура висунула звинувачення 43 російським експертам, які займалися розтином тіл жертв Смоленської катастрофи. Про це у вівторок, 1 квітня, повідомив телевізійний канал TVN 24.

Прокуратура висунула звинувачення 43 російським експертам, які проводили 61 розтин жертв авіакатастрофи. В їхніх висновках зафіксували велику кількість неправдивої інформації.

«Розслідування за фактом засвідчення неправди російськими експертами-генетиками та судово-медичними експертами є одним з кількох важливих так званих смоленських розслідувань. Ми без жодних сумнівів встановили, що у висновках судово-медичної експертизи про розтин жертв катастрофи містилася велика кількість неправдивої інформації», – зазначив прокурор Кшиштоф Шварц, який очолює слідчу групу.

Тому прокуратура планує клопотати про розшук російських судово-медичних експертів, які готували висновки.

«Тому я думаю, що ми будемо звертатися до суду з клопотанням про видачу ордера на розшук, який необхідний для того, щоб розпочати міжнародний розшук. Не можна залишати це провадження у такій невизначеності», – додав Шварц.

Смоленська катастрофа: що відомо про розслідування

Як відомо, 10 квітня 2010 року неподалік від аеродрому «Сєвєрний», що поблизу російського Смоленська, розбився польський літак Ту-154. У катастрофі загинуло 96 осіб, зокрема і президент Польщі Лех Качинський. Польська делегація прямувала на заходи з нагоди 70-ї річниці Катинського розстрілу.

У червні 2018 року урядова підкомісія у своєму звіті поінформувала: детальні дослідження засвідчили, що на елементах корпусу розбитого під Смоленськом польського літака Ту-154М, а також на тілі принаймні однієї жертви катастрофи виявлено сліди вибухівки.

Попередній звіт розслідування катастрофи від 2011 року, який здійснила підкомісія на чолі з Єжи Міллером, визнали недійсним. Тоді підкомісія дійшла до висновку, що літак розбився, бо пішов на контрольоване зближення з землею. Тодішній міністр оборони Антоній Мацєревич назвав звіт заснованим на фальшивих матеріалах і політичному тиску.

11 квітня 2022 року польський підкомітет з повторного розслідування повітряних авіакатастроф презентував остаточний звіт про аналіз причин авіакатастрофи літака. Безпосередньою причиною катастрофи став вибух у лівому крилі.