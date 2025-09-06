Страйк відбувається поблизу пункту пропуску Шегині – Медика

Польські фермери розпочали страйк поблизу пункту пропуску Медика – Шегині та блокують рух вантажівок, які прямують в Україну. Перевізників просять обирати інший пункту пропуску для перетину кордону, повідомляє Львівська митниця.

Акція запланована на суботу, 6 вересня, і триватиме до 17:00 за польським часом. Член організації Podkarpacka Oszukana Wieś («Підкарпатське ошукане село») Роман Кондрув, який є співорганізатором мітингів, розповів Radio Rzeszow, що протест є спонтанним. Він додав, що його метою є не ускладнення життя мешканцям та водіям, а привернення уваги до скрутного становища фермерів.

Йдеться про низькі закупівельні ціни на зерно. Роман Кондрув стверджує, що вони залишились на тому ж рівні, що й 25 років тому. Акція 6 вересня – попереджувальна, мітингарі очікують реакції від міністра сільського господарства, але якщо вона не дасть результату, то вони готові знову блокувати дорогу.

Також фермери виступають проти угоди ЄС із країнами Меркосур. Це економічний союз держав у Південній Америці і Європейський Союз планує укласти угоду про співпрацю, що передбачатиме диверсифікацію торговельних відносин та зміцнення економічних і політичних звʼязків по всьому світу. Втім Польща виступає проти цього союзу, вважаючи, що він загрожує виробникам сільськогосподарської продукції в Європі.

Що відомо про протести польських фермерів на кордоні

Поляки почали блокувати кордон із Україною з листопада 2023 року. Польські перевізники, а потім і фермери з різною тривалістю почали перекривати рух у пунктах пропуску, вимагаючи від своєї влади та влади Європейського союзу кращих умов праці для себе. Більшість із їхніх вимог не мали до України жодного стосунку.

Політики, які підтримують блокаду, мають проросійські симпатії. Хто стояв за блокадою кордону, ZAXID.NET писав тут. Співорганізатори протестів фермерів Podkarpacka Oszukana Wieś розсипали українське зерно, а її керівник Роман Кондрув [Roman Kondrów] пояснював такі дії безвихіддю і розпачем польських фермерів.