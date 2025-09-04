Польща підтвердила порушення повітряного простору двома БпЛА, проте не уточнила, якій країні вони належали

У ніч з 2 на 3 вересня, коли захід України атакували російські дрони, повітряний простір Польщі порушили два безпілотники. Їх вирішили не збивати, оскільки вони не становили небезпеки, заявила польська армія у четвер, 4 вересня, передає Reuters.

Під час пресконференції оперативний командувач збройних сил Польщі генерал Мацей Кліш підтвердив факт порушення повітряного простору країни. За його словами, у небі зафіксували два безпілотники.

«Ці два порушення були під повним контролем національних сил та підрозділів, призначених до системи державної оборони», – заявив Кліш.

За словами начальника польського Генштабу Веслава Кукули, безпілотники покинули повітряний простір Польщі, не завдавши жодної шкоди. Якій країні належали безпілотники, у польській армії не уточнили.

Нагадаємо, в ніч на 3 вересня Росія масовано атакувала дронами та ракетами низку областей України. Зокрема, під час нічного обстрілу лунали вибухи на Львівщині, Прикарпатті та Хмельниччині.

Так, у Львові внаслідок російської атаки постраждала майстерня скульпторів, на Хмельниччині – гаражний кооператив, в якому загинула людина, а на Прикарпатті – майже 30 будинків.