Серед зафіксованих пошкоджень – шифер на дахах, вибиті вікна та міжкімнатні двері

У Калуській громаді визначають шкоду, завдану атакою РФ 3 вересня. Наразі виявили 28 ушкоджених обійсть. Щоб отримати компенсацію, мешканців закликають звертатися до місцевого ЦНАПу.

Як зазначив заступник начальника управління будівництва і розвитку інфраструктури Калуської міської ради Юрій Корпан, серед зафіксованих пошкоджень – шифер на дахах, димарі, вибиті вікна, міжкімнатні двері, скло в автомобілі.

«Станом на 11.00 вони уже виявили 28 ушкоджених обійсть. Члени комісії здійснюють фотофіксацію пошкоджень. Якщо на обійсті є господарі – збирають необхідну інформацію і контакти», – зазначили в мерії.

Щоб отримати компенсацію за збитки, громадянам слід звернутися у Центр надання адміністративних послуг Калуської міської ради по вул. Богдана Хмельницького, 52. Після написання заяви, комісія у 30-денний термін прийме рішення про надання компенсації. З собою слід мати документи, які підтверджують право власності на пошкоджені будинки чи майно.

Нагадаємо, вночі 3 вересня РФ атакувала об’єкт інфраструктури на Прикарпатті. Внаслідок удару сталася масштабна пожежа. Через погіршення стану атмосферного повітря, у Калуші призупинили освітній процес.