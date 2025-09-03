До гасіння пожежі залучено 130 рятувальників та 35 одиниць техніки

На Прикарпатті триває ліквідація пожежі на об’єкті інфраструктури, що виникла внаслідок російського обстрілу вночі 3 вересня. У Калуші призупинили освітній процес, мешканцям рекомендують не відчиняти вікна.

Повітряна тривога на Прикарпатті тривала з 2:02 до 6:49. За словами голови Івано-Франківської ОВА Світлани Онищук, область зазнала комбінованої атаки, ціллю став обʼєкт інфраструктури.

«На Прикарпатті внаслідок ворожого обстрілу виникла масштабна пожежа. Йдеться про три осередки загорання площею близько 9 тис. м2 на складських приміщеннях. На щастя, постраждалих немає», – написала Світлана Онищук у фейсбуці.

До гасіння пожежі залучено 130 рятувальників та 35 одиниць техніки ДСНС. Рятувальники локалізували пожежу, ліквідація триває.

Як зазначив міський голова Калуша Андрій Найда, внаслідок комбінованої атаки РФ, є незначні ушкодження житлових об’єктів. На ранковому засіданні місцевої комісії ТЕБ і НС вирішили призупинити освітній процес у громаді і кожні три години моніторити якість атмосферного повітря.

«Наразі зафіксовані незначні відхилення. Рекомендовано не відчиняти вікна, інформацію про якість повітря постійно оновлюватимуть та інформуватимуть населення», – зазначили в Калуській міськраді.

Нагадаємо, у ніч на середу, 3 вересня, Росія вчергове завдала масованого комбінованого удару по Україні, застосувавши безпілотники та ракети. Під ударом були захід, центр, північ та південь країни. Загалом цієї ночі РФ випустила по Україні 502 БпЛА, 16 крилатих ракет «Калібр» і 8 крилатих ракет Х-101.