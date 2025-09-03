У ніч на середу, 3 вересня, російські окупанти вчергове завдали масованого комбінованого удару по Україні, застосувавши безпілотники та ракети. Під ударом були захід, центр, північ та південь країни.

Цієї ночі Росія вчергове атакувала Луцьк. Мер міста Ігор Поліщук повідомив, що станом на ранок відомо про руйнування цивільної інфраструктури: «Горіло два гаражі та господарська споруда, ще одна господарська споруда ушкоджена уламками. Повністю вигорів приватний вантажний автомобіль», – ідеться в повідомленні.

Також під атакою бойових безпілотників був Львів. За попередньою інформацією Львівської ОВА, жертв та постраждалих внаслідок атаки немає.

Оновлено. Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що цієї ночі ворог попередньо запустив в напрямку Львова близько 15 безпілотників. Через атаку частково зруйновано одне зі складських приміщень, пожежу вже ліквідували. Районні адміністрації додатково обстежують місто.

Наслідки ворожої атаки на Львів у ніч на 3 вересня (Фото Андрія Садового)

У Хмельницькому після російської атаки лунали вибухи, працювали сили ППО. Міський голова Олександр Симчишин розповів про пошкодження і загоряння в результаті російської атаки.

«Також є пошкоджені вікна у будинках. Інформації про постраждалих чи загиблих, наразі, немає», – повідомив Симчишин.

Оновлено. За даними мера Хмельницького, унаслідок російської атаки вибито та пошкоджено понад 50 вікон в одному з навчальних закладів міста. Сьогодні він працюватиме у дистанційному форматі.

Також вибито і пошкоджено понад 100 вікон у житлових будинках, є пошкодження комунальної інфраструктури. Знищено та пошкоджено приватні гаражі та авто, нежитлові приміщення.

Симчишин повідомив, що у звʼязку із затримкою тролейбусів будуть суттєві зміни й порушення у графіках руху.

Унаслідок російської атаки також виникли проблеми з електропостачанням в одному із сіл Хмельницької громади.

Комбінованої ворожої атаки також зазнала Івано-Франківська область. За даними керівниці ОВА Світлани Онищук, ціллю росіян став обʼєкт інфраструктури.

«Попередньо обійшлося без постраждалих. Внаслідок атаки виникла пожежа. Залучені усі відповідні служби», – написала посадовиця.

Оновлено. Міський голова Калуша Андрій Найда розповів про незначне відхилення якості атмосферного повітря в місті. Через це призупинено навчання у школах та відвідування дитсадків. Влада радить мешканцям не відчиняти вікна.

«На щастя, жертв нема. Є певні незначні пошкодження житлових будинків, але, слава Богу, і там руйнувань нема. Але те, що сталося на іншому об’єкті – пізніше буде інформація. Наразі там іде ліквідація наслідків цієї атаки», – сказав Найда.



У Знамʼянці Кіровоградської області російські дрони пошкодили обʼєкти АТ «Укрзалізниця». Станом на третю годину було відомо про п’ятьох постраждалих у Знам’янці. Також внаслідок атаки постраждали 17 будинків, один – зруйнований. Рятувальники відновили електропостачання в навколишніх зі Знамʼянкою населених пунктах.

В «Укрзалізниці» повідомили про постраждалих унаслідок російського обстрілу залізничної інфраструктури в Кіровоградській області чотирьох залізничників.



В компанії повідомляли, що пошкодження залізничної інфраструктури спричинить затримки низки поїздів, а саме:

№76 Кривий Ріг – Київ,

№75 Київ – Кривий Ріг,

№79 Дніпро – Львів,

№791 Кременчуг - Київ,

№790 Кропивницький – Київ,

№121 Херсон – Краматорськ,

№85 Запоріжжя – Львів,

№38 Київ – Запоріжжя,

№37 Запоріжжя – Київ,

№51 Запоріжжя – Одеса,

№789 Кропивницький – Київ,

№119 Дніпро – Хелм,

№31 Запоріжжя – Перемишль,

№59 Харків – Одеса,

№65/165 Харків – Черкаси, Умань,

№102 Краматорськ – Херсон,

№80 Львів – Дніпро,

№120 Хелм – Дніпро,

№86 Львів – Запоріжжя,

№8 Одеса – Харків,

№54 Одеса – Дніпро,

№254 Одеса – Кривий Ріг.

За даними керівника Київської ОВА Миколи Калашника, росіяни масовано атакували регіон ударними дронами. У Вишгороді унаслідок ворожої атаки загорілись уламки збитого безпілотника між житловими багатоповерховими будинками. Пошкоджено автомобіль та скління будинків. Попередньо обійшлось без потерпілих.

У Деснянському районі Києва зафіксували падіння БпЛА. Попередньо без пожежі та руйнувань, повідомив керівник Київської МВА Тимур Ткаченко.

Оновлено. Росіяни поцілили в об’єкт цивільної критичної інфраструктури на Чернігівщині. Без електрики залишились понад 30 тис. домогосподарств у Ніжинському районі.

Доповнено о 09:13. Повітряні сили знешкодили 430 ворожих БпЛА типу «шахед» і дронів-імітаторів різних типів, якими росіяни атакували Україну, а також 14 крилатих ракет «Калібр» та 7 крилатих ракет Х-101.

Результати роботи ППО 3 вересня (Інфографіка Повітряних сил)

Загалом цієї ночі ворог випустив 526 засобів повітряного нападу по Україні (502 БпЛА, 16 крилатих ракет «Калібр» і 8 крилатих ракет Х-101).

Зафіксовано влучання трьох ракет та 69 ударних БпЛА на 14 локаціях, збиті уламки виявили на 14 локаціях.