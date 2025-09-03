Рятувальники гасили пожежі, що виникли внаслідок російської атаки по Хмельницькому 3 вересня

Унаслідок російської атаки у середу, 3 вересня, загинув мешканець Хмельницького. Його тіло виявили під завалами на території гаражного кооперативу, а особу наразі встановлюють. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

«Під час ранкової атаки чоловік перебував на місці ворожого удару. Рятувальники та всі служби докладали максимальних зусиль для його оперативного пошуку, було залучено службового собаку. Особу загиблого встановлюють. Відомо, що йому орієнтовно 40 років», – розповів у відеозверненні голова Хмельницької ОВА.

Раніше Сергій Тюрін зазначав, що потерпілий зранку вийшов на роботу в гаражний кооператив, куди влучила ворожа ціль. Після цього зв’язок з чоловіком обірвався, проте його тіло деякий час не могли знайти.

Додамо, що вночі та вранці 3 вересня Росія здійснила два ракетно-дронові удари по Хмельницькому. За даними мера міста, унаслідок ворожої атаки вибито та пошкоджено понад 50 вікон у Вищому професійному училищі №11. Сьогодні він працюватиме у дистанційному форматі. Також пошкоджено понад 100 вікон у житлових будинках. Знищені приватні гаражі та авто.

За інформацією Сергія Тюріна, на території області сили ППО збили три ударні безпілотники типу Shahed та одну крилату ракету «Калібр». Ще один дрон був втрачений локаційно.