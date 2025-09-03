Дуда заявив, що Польща на місці України теж «мріяла б» про допомогу армії НАТО

Колишній президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Україна нібито намагалася «втягнути всіх» у війну проти Росії на початку повномасштабного вторгнення. Про це він заявив в інтерв’ю журналісту Богдану Римановському.

На запитання журналіста, чи президент України Володимир Зеленський телефонував йому після падіння на території Польщі ракети у листопаді 2022 року і «тиснув, аби Польща негайно визнала, що це російська ракета», Дуда відповів, що «можна і так сказати».

Експрезидент заявив, що не був здивований дзвінком Зеленського, але сприйняв це, як «спробу втягнути Польщу у війну».

«Вони від початку намагались втягнути всіх у війну. Це очевидно. В їхніх інтересах втягнути всіх у війну. А особливо було б добре, якби вдалося втягнути у війну країни НАТО… Це не є новиною. Це відбувається з першого дня», – сказав Дуда.

За його словами, на початку повномасштабного вторгнення Росії українська армія була «слабкою та погано оснащеною» і здебільшого спиралася на «мужність Зеленського і героїзм своїх солдатів». Водночас Анджей Дуда сказав, що в подібній ситуації будь-яка країна, зокрема й Польща, на місці України також «мріяла б» про допомогу армії НАТО.

Нагадаємо, 15 листопада 2022 року на території польського села Пшеводув впала ракета, внаслідок чого загинули двоє чоловіків віком 59 і 60 років. Того дня відбувся масований російський обстріл території України, у тому числі її західних областей. За версією польської сторони, це була українська ракета протиповітряної оборони, але Україна наполягала, що ракета, яка перетнула повітряний простір Польщі, була російською.

23 січня 2024 року польські служби призупинили розслідування вибуху ракети в прикордонному селі Пшеводув. Поляки заявили, що розслідування призупинили «через відсутність будь-якої співпраці з боку України щодо пояснення цієї трагедії».