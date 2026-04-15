Десятки польських компаній мають мільйонні доходи в Україні

Дохід найбільших компаній із польськими власниками в Україні у 2025 році зріс на 20% у порівнянні з попереднім роком і сягнув 123,01 млрд грн. Про це повідомляє «Опендатабот» із посиланням на дані Єдиного державного реєстру.

Загалом фінансову звітність за минулий рік подали 1197 компаній із польськими бенефіціарами. Із них 146 підприємств, тобто фактично кожне восьме – задекларували виторг понад 100 млн грн.

Які польські компанії заробляють найбільше?

Серед найбільших гравців домінує ритейл. Лідером за доходами стала компанія «ЛПП Україна», яка розвиває бренди Reserved, Cropp, House, Mohito та Sinsay, її виторг наблизився до 17 млрд грн. На другому місці – «Радехівський цукор» із показником понад 10 млрд грн.

До переліку лідерів також увійшли виробник торговельного обладнання «Модерн-Експо» та дистриб’ютор автозапчастин Inter Cars Ukraine, яка стала єдиним представником бізнесу з польськими бенефіціарами в Індексі «Опендатаботу» 2026.

Окремі компанії продемонстрували стрімке зростання. Зокрема, «Елгард», що працює у сфері енергетики, збільшила дохід у 38 разів – до 104,3 млн грн. «СМП», яка займається торгівлею м’ясною продукцією, наростила виторг у вісім разів – до 103,7 млн грн. Водночас «Кліко Україна» у сегменті комп’ютерної техніки збільшила дохід у 6,5 раза – до 222,2 млн грн.

Найбільше таких компаній у Києві, зокрема у столиці зареєстровано 46 бізнесів із виторгом понад 100 млн грн. Ще 16 працюють у Київській області. Серед регіонів також виділяються Львівщина (37 компаній), Волинь (11) та Дніпропетровщина (6).

За видами діяльності понад третина компаній із великим виторгом працює в оптовій торгівлі, а саме – 54 підприємства. Крім того, серед лідерів є представники агросектору (8 компаній), харчової промисловості (7), ІТ та виробництва металевих виробів – по 5 компаній у кожному сегменті.

До слова, як писав ZAXID.NET, у Польщі теж зростає кількість компаній, який зареєстрували українці. Ідеться про 109 тисяч малих та середніх приватних підприємств у період 2022–2025 роки. Такий показник становить 10% від усіх зареєстрованих у Польщі МСП.