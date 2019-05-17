Порошенко підписав указ про запуск в Україні 5G в 2020 році

Президент України Петро Порошенко в п’ятницю, 17 травня, підписав указ «Про забезпечення послуг для впровадження системи рухомого (мобільного) зв’язку п'ятого покоління» (5G), наголосивши на його своєчасності.

«Стандарт 5G – нові можливості для людей, нові можливості для IT-сектору, для уряду, нові надходження до державного бюджету, нові інвестиції в Україну. І найголовніше – Україна вже точно не пасе задніх. І це – головна зміна, яка відбулася за п'ять років. Україна – серед лідерів, і ми маємо все зробити, щоб у 2020 році стандарт 5G в Україні працював», – сказав Порошенко перед підписанням указу, яке транслювали деякі українські канали, повідомила агенція «Інтерфакс-Україна».

Президент також наголосив, що розвиток мобільного зв'язку в Україні останніми роками був вражаючим, а конкурси на 3G- та 4G-зв’язок – зразком прозорого проведення торгів.

За словами Порошенка, нині IT-сектор приносить країні 4% у структурі ВВП, а до 2025 року має приносити всі 10%.

Між тим раніше Кабінет міністрів України погодив зміни до Податкового кодексу, які передбачають підвищення ставки рентної плати за користування радіочастотним ресурсом, придатним для впровадження новітніх радіотехнологій третього-п’ятого поколінь, із 45,83 грн до 3 тис. грн, а також підвищення коефіцієнта за дефрагментацію мобільного зв'язку з 1,2 до 2,0.

Уряд розраховує, що ухвалення цього законопроекту збільшить відповідні надходження від сплати ренти з 727,108 млн грн до 1,253 млрд грн.

Також нагадаємо, що в Україні досі не пройшов конкурс на 4G у частотному діапазоні 800 МГц, що дозволило б покрити таким зв’язком навіть віддалені села, оскільки ці частоти мають ширший діапазон дії, а ніж ті, на яких зараз працюють стандарти 3G та 4G.

До слова, раніше Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації повідомляла, що 5G в 2020 році можуть запустити на частотах 700 і 3400 МГц.