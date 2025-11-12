У квітні Нацбанк визнав репутацію Порошенка небездоганною

Національний банк України тимчасово позбавив Петра Порошенка, основного власника «Міжнародного інвестиційного банку» (МІБ), права голосу при корпоративному управлінні банком. Відповідне рішення ухвалив Комітет із питань нагляду та регулювання діяльності банків 20 жовтня, про що публічно стало відомо 11 листопада.

Через ПАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд Прайм Ессетс Кепітал» Порошенко контролює близько 65% акцій МІБ. Заборона на участь у голосуванні поширюється й на сам фонд, який має пряме володіння акціями банку.

Рішення Нацбанку стало наслідком персональних санкцій, накладених на Порошенка ще у лютому. Законодавство України передбачає, що власники та керівники банків повинні мати бездоганну ділову репутацію. У квітні Нацбанк визнав репутацію Порошенка небездоганною, що стало підставою для тимчасового позбавлення права голосу. Крім того, у квітні банк оштрафували на 20,5 млн грн за порушення закону про відмивання доходів.

Це рішення було очікуваним і про нього Нацбанк повідомляв ще у лютому, підкреслюючи, що оцінка ділової репутації власника проводиться після низки процедурних дій і лише після цього формуються заходи впливу.

Як це вплине на банк?

Під час заборони право голосу передається довіреній особі, тому робота та життєздатність МІБ не постраждають. За розміром активів банк займає 29-е місце серед 60 українських банків (10,85 млрд грн), а його частка в структурі системи становить 0,28%. МІБ має лише чотири відділення, всі – у Києві.

Таку практику вже застосовували раніше. Наприклад, у 2022 році після введення санкцій проти російських власників Михайла Фрідмана та Петра Авена право голосу в «Альфа-Банку» (пізніше Sense Bank) було обмежене, але банк продовжив стабільну роботу. У 2023 році аналогічні обмеження стосувалися польських акціонерів «Ідея Банку», а також акціонерів банку «Авангард». Водночас усі ці банки продовжували роботу.