Порошенко у залі суду 13 травня

Суд задовольнив клопотання п’ятого президента України, а нині депутата й бізнесмена Петра Порошенка про витребування доказів від Офісу президента, які були підставою для запровадження санкцій РНБО проти нього. Про це повідомило у вівторок, 13 травня, «Суспільне».

Під час першого розгляду позову про оскарження санкцій РНБО проти Петра Порошенка Касаційним адміністративним судом у складі Верховного Суду на засіданні прибув сам Порошенко, представники Офісу президента та Кабміну. Водночас на засіданні не були присутні представники РНБО та міністра економіки.

Суд ухвалив задовольнити клопотання адвокатів Порошенка щодо витребування в Офісу президента доказів, які використовували як підставу для накладання санкцій на експрезидента.

Зазначається, що під час засідання виступила адвокатка олігарха Ігоря Коломойського, який також перебуває під санкціями та оголосила про бажання вступити в справу на стороні позивача, в статусі третьої особи і представляти свого підзахисного. Втім, суд відмовив їй у задоволенні клопотання.

Наступне засідання щодо позову Порошенка відбудеться 19 червня.

Нагадаємо, санкційні обмеження проти Петра Порошенка, олігархів Ігоря Коломойського, Костянтина Жеваго, Геннадія Боголюбова, а також екснардепа-зрадника Віктора Медведчука РНБО запровадила 12 лютого 2025 року. Згідно з текстом документа, Порошенка позбавляють державних нагород, а також обмежать користування та розпоряджання активами, які йому належать. Крім того, санкції експрезиденту передбачають повне припинення торгівельних операцій, повне припинення перевезень територією України та здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у резидентів іноземної держави.

За даними СБУ, Петро Поршенко під час виконання повноважень президента України «поставив державу в енергетичну залежність від РФ і підконтрольних їй ватажків псевдореспублік», тож санкції запровадили «через загрози державній безпеці».

Порошенко звинуватив президента Володимира Зеленського у сприянні ухваленню РНБО «антиконституційного, політично мотивованого рішення» щодо нього. 28 лютого його адвокати подали позов до Верховного суду щодо санкцій проти Порошенка.