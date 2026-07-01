У середині літа основну увагу приділяють догляду за рослинами

Липень – один із найнасиченіших місяців для садівників і городників. Саме в цей час активно збирають перший урожай, висівають культури для повторного вирощування, доглядають за овочами, плодовими деревами та ягідниками. Багато власників присадибних ділянок також користуються місячним календарем, щоб обрати сприятливі дні для різних робіт. Коли і що робити, пише «Зелена садиба».

Водночас варто пам'ятати, що вплив фаз Місяця на розвиток рослин науково не доведений. Тому під час планування робіт насамперед слід враховувати погодні умови, стан рослин і особливості вирощування кожної культури.

Які роботи варто провести у липні

У середині літа основну увагу приділяють догляду за рослинами. Необхідно регулярно поливати овочі, молоді дерева, ягідники та квіти, особливо під час тривалої спеки. Також саме зараз проводять підживлення томатів, перцю, огірків, кабачків, гарбузових культур і капусти.

Липень – слушний час для пасинкування томатів, формування огірків, гарбузів, винограду та декоративних рослин. Не варто забувати про підв'язування високорослих культур, видалення бур'янів, профілактику хвороб і боротьбу зі шкідниками.

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Крім цього, у липні активно збирають урожай огірків, кабачків, зелені, ягід та ранніх овочів, заготовляють лікарські трави, сушать зелень, консервують овочі й фрукти, доглядають за полуницею після плодоношення, обрізають пагони малини, що вже дали врожай, а також закладають компост.

Сприятливі дні для різних робіт у липні 2026 року

Для прополювання, розпушування ґрунту та інших робіт із землею прихильники місячного календаря рекомендують 2–6, 22–26 та 29 липня.

Пророщувати насіння найкраще 1, 4–6, 9, 10, 19–23, 27 і 28 липня, а пікірувати та проріджувати рослини – 1, 9, 10, 19–21, 27 і 28 липня.

Для поливу сприятливими вважаються 4–6, 22 та 23 липня.

Органічні добрива рекомендують вносити 1, 4–6, 9 і 10 липня, а мінеральні – 22, 23, 27 і 28 липня.

Обрізування, омолодження та формування рослин радять проводити 2, 3, 11–15 і 22–31 липня.

Для пасинкування та прищипування найбільш підходять 4–6, 9, 10 і 13–15 липня.

Боротьбу зі шкідниками та хворобами рекомендують проводити 2–6, 11–15, 17, 18 і 29 липня, а профілактичні обробки – 11, 12, 17, 18 і 24–26 липня.

Щеплення та окулірування, згідно з календарем, краще планувати на 1, 4–6, 9, 10, 13–15, 27 і 28 липня.

Збирати врожай найсприятливіше 2, 3, 7–10, 13–26, 30 і 31 липня, а консервувати, сушити овочі, фрукти й зелень – 1–3, 7–15, 30 та 31 липня.

Що ще можна посіяти у липні

Попри середину літа, сезон посівів ще триває. У липні висівають кріп, петрушку, салат, руколу, шпинат, редиску, дайкон, ріпу, пекінську капусту та сидерати, які допоможуть покращити структуру ґрунту.

Під час вибору культур варто враховувати тривалість їхнього вегетаційного періоду та кліматичні особливості вашого регіону.