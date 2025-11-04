Існує простий та досить швидкий спосіб розморозити його

Коли ви забули підготувати м’ясо заздалегідь, існує простий та досить швидкий спосіб розморозити його. News24 розповідає, як розморозити м’ясо не витрачаючи багато часу.

Спочатку потрібно дістати м’ясо з морозильної камери та витягнути його з пакета. Потім потрібно підігріти воду приблизно до 40°C і додати столову ложку звичайного цукру.

Після цього опустіть м’ясо у воду буквально на 10 хвилин. Цього часу буде достатньо, щоб м’ясо було готове до нарізки.