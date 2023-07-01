Росія наразі не завдає масових ударів по Україні, оскільки імовірно накопичує ракети для більш підступних намірів. Про це заявив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

«Вочевидь, ворог щось припасає, накопичує для якихось більш підступних намірів. Можна лише припускати, що в них зараз у голові після тих подій, які відбулися у РФ», – сказав він.

За словами Ігната, Росія, ймовірно, наразі оговтується після подій на внутрішньополітичній арені, зокрема, невдалого бунту ватажка ПВК «Вагнер» Євгенія Прігожина.

При цьому, він додав, що «російська авіація продовжує атакувати Україну, зокрема, тактична авіація РФ на фронті б’є керованими авіаційними бомбами».

«Активність тактичної авіації є завжди на фронті. Жодного дня я не пам'ятаю за кілька місяців, щоб не працювали керованими авіабомбами», – додав речник Повітряних сил.

Як інформував ZAXID.NET, ввечері 27 червня російські війська завдали два ракетних удари по центру Краматорська і приватному сектору Біленького поблизу міста, спричинивши численні жертви серед цивільних і руйнування. За даними ДСНС, внаслідок російського ракетного удару у Краматорську загинули 12 людей, у тому числі троє дітей. Ще 60 людей зазнали поранень.