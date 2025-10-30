У підсумку, ніжні тропічні рослини та не витривалі багаторічники часто приносять лише розчарування

Деякі рослини не варті клопоту, пов’язаного з їх зимовим перенесенням у приміщення. Часто догляд за ними лише приносить розчарування, адже низьке освітлення та сухе повітря в кімнаті змушують їх скидати листя або пуп’янки. Які квіти краще залишити в саду на зиму, пише CountryLiving.

Бостонська папороть

Багато садівників ретельно пересаджують бостонські папороті в приміщення восени. Але в умовах слабкого світла рослини швидко втрачають листя, а процес повторюється знову. Догляд стає трудомістким і малоефективним.

Гарденія

Ця вибаглива рослина потребує високої вологості. У сухому приміщенні гарденія миттєво втрачає листя та бутони, що робить зимівлю у кімнатних умовах складною і малопродуктивною.

Лаванда

Не холодостійкі види лаванди, як-от іспанська, погано переносять сухе, тепле повітря в будинку. Вони швидко втрачають декоративність і можуть загинути.

Кана лілія

Ці тропічні рослини в холодних регіонах потребують викопування кореневищ, інакше вони не переживуть морозів. Заносити їх у приміщення для зимівлі часто неефективно. Після перших заморозків обріжте листя до 15 см, викопайте кореневища і зберігайте в паперовому пакеті у неопалюваному приміщенні. Навесні розділіть їх і пересадіть у ґрунт.

Мандевіла (Дипладенія)

Заносити мандевілу у кімнату або обрізати і потім заносити – обидва способи не дають результату. Рослина скидає листя і виділяє білий сік, а її зимівля стає джерелом постійного роздратування.

У підсумку, ніжні тропічні рослини та не витривалі багаторічники часто приносять лише розчарування. Вони вимагають багато уваги, а результат зимівлі зазвичай не виправдовує зусиль.