Колишній працівник ЛКП «Лев» позивається проти підприємства через звільнення
Новини Львова від ZAXID.NET за 19 листопада
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У вівторок, 19 листопада, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- СБУ у Львові викрила злочинну групу медиків. Колишні і нинішні посадовці МСЕК допомагали військовозобов'язаним чоловікам втікати за кордон.
- Колишній працівник ЛКП «Лев» позивається проти підприємства. Андрій Гнатів хоче поновитися на посаді та скасувати догану за результатами фінансового аудиту.
- Наближають нашу перемогу. Норвезькі благодійники купують та доставляють автомобілі для українських військових.
- «Святий Миколай дітям у потребі». Акція Мальтійської служби допомоги у розпалі, потрібні як благодійники, так і волонтери.
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