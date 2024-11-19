У вівторок, 19 листопада, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться: СБУ у Львові викрила злочинну групу медиків. Колишні і нинішні посадовці МСЕК допомагали військовозобов'язаним чоловікам втікати за кордон. Колишній працівник ЛКП «Лев» позивається проти підприємства. Андрій Гнатів хоче поновитися на посаді та скасувати догану за результатами фінансового аудиту. Наближають нашу перемогу. Норвезькі благодійники купують та доставляють автомобілі для українських військових. «Святий Миколай дітям у потребі». Акція Мальтійської служби допомоги у розпалі, потрібні як благодійники, так і волонтери.

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