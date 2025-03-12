Утилізація документів загрожує нормальному перебігу судових процесів щодо звільнень працівників USAID

Співробітники агентства США з міжнародного розвитку (USAID), отримали вказівку подрібнювати та спалювати особові справи і секретні документи. Про це 11 березня повідомило ВВС із посиланням на лист виконувачки обов’язків виконавчого секретаря Еріки Карр.

В електронному листі до працівників агентства Карр подякувала їм за очищення сейфів із засекреченими матеріалами та сказала їм зустрітися у вестибюлі офісу Вашингтоні для «цілоденного заходу з утилізації». Утилізація відбулася у вівторок, 11 березня.

«Спочатку подрібніть якомога більше документів і зарезервуйте мішки для спалювання, коли шредер стане доступним або потребує перерви», – написала вона.

Також в електронному листі персонал просили не переповнювати мішки для спалювання та позначати їх словами «секретно» і «USAID (B/IO)» (бюро або незалежний офіс) перманентними маркерами. Наразі невідомо, чи зберегло агентство копії секретних документів та особових справ.

Знищення особових справ може спричинити серйозні ускладнення для федеральних службовців, яким необхідно перевірити чи обробити свої трудові виплати. Утилізація секретних документів значно ускладнить судові процеси, пов’язані зі звільненнями працівників і припиненням фінансування агентства.

У профспілці USAID повідомили, що знали про наказ знищити документи. Там висловили занепокоєння цим повідомленням та попередили, що вони «можуть мати відношення до поточного судового процесу щодо звільнення співробітників USAID та припинення надання грантів USAID».

Зазначається, що федеральний закон про архіви 1950 року передбачає належну утилізацію документів і створення резервних копій чи архівних записів – це також стосується електронних листів. Втім, у листі Карр не було чітких вказівок, які зазвичай містяться у запитах на видалення документів.

За словами виконавчого директора юридичної фірми National Security Counselors у Вашингтоні Кела МакКланагана, у розпорядженні немає нічого про належне зберігання та визначення документів, які потрібно зберегти. Він подав скаргу до Національного управління архівів і документів, вимагаючи «вжити негайних заходів», щоб зупинити знищення документів.

Закриття USAID адміністрацією Трампа

20 січня, одразу після своєї інавгурації президент США Дональд Трамп своїм указом призупинив всі програми зовнішньої допомоги США строком на 90 днів, щоб перевірити, чи відповідають вони цілям його політики. Зокрема, під обмеження потрапила діяльність USAID – незалежного агентства США, що надає гуманітарну допомогу іншим країнам.

USAID фінансувало програми, пов’язані з охороною здоров’я жінок у зонах конфліктів, лікуванням ВІЛ/СНІДу, енергетичною безпекою, антикорупційною роботою тощо. Агентство мало місії у Центральній та Південній Африці, Азії, на Близькому Сході, Латинській Америці та країнах Карибського басейну, а також у Європі – зокрема і в Україні.

3 лютого стало відомо, що у Вашингтоні припинив роботу головний офіс USAID.Перед цим команда Дональда Трампа відсторонила близько сотні співробітників USAID у США. Вже з 7 лютого співробітників агентства у всьому світі відправили в адміністративну відпустку. Виключення зробили лише для основного керівництва та персоналу, який відповідає за критично важливі функції. За даними New York Times, загалом агенство налічувало близько 10 тис. співробітників.

10 березня держсекретар США Марко Рубіо оголосив про закриття 83% програм USAID. Ті ж програми, які не скасують, будуть підпорядковуватися Держдепу США.