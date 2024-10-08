Фігурантам схеми розкрадання коштів загрожує до 12 років позбавлення волі

СБУ спільно з Національною поліцією викрили групу посадовців, які організували схему розкрадання 34 млн грн у Дніпровській міській раді. Для розкрадання коштів міськрада надавала тендери на рекламу підконтрольним підприємцям, які надавали фіктивні послуги, повідомили у пресслужбах СБУ та Офісу Генпрокурора у вівторок 8 жовтня.

У розкраданні бюджетних коштів брав участь троє власників місцевих рекламних агенцій, які діяли у співпраці з посадовцями міської ради. Зокрема, до розкрадання причетний власник рекламної фірми. який раніше надавав послуги комунальним установам Дніпра, та став організатором схеми.

За даними Офісу Генпрокурора, чоловік лобіював перемогу власників підприємств у державних тендерах на закупівлю рекламних послуг для міськради за завищеними цінами. Зазначається, що підприємці не мали нічого спільного з рекламою – фігуранти працюють різноробочими, водіями таксі, майстрами манікюру та продавцями.

«Саме з ними профільне КП Дніпровської міськради уклало договори з надання рекламних та маркетингових послуг. Вони стосувалися висвітлення діяльності міської ради, виконавчих органiв, посадових осiб та депутатiв через медіа, соцмережі та месенджери», – повідомили у пресслужбі Офісу Генпрокурора.

Сума збитків для бюджету Дніпра склала 34 млн грн – майже третина із суми у 123 млн грн, які міська рада заклала на власну популяризацію протягом 2021-2023 років, повідомили у пресслужбі СБК. Для реалізації схеми посадовці міськради вносили недостовірні відомості до документації. Після переказів грошей підприємцям їх обготівковували та ділили між собою. Послуги з реклами для міськради Дніпра зловмисники замовляли за мінімальною вартістю.

Правоохоронці провели обшуки та повідомили про підозри десятьом учасникам схеми розкрадання коштів. Зловмисників підозрюють у:

створенні злочинної організації та участь у ній (чч. 1, 2 ст. 255 ККУ);

привласнення та розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 ККУ).

Підозрюваним підприємцям та чиновникам загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Зазначається, що дев’ятьох фігурантів вже затримали, а один з 2023 року переховується за кордоном.