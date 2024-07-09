Представник України при ООН Сергій Кислиця

Росія навмисно вдарила по найбільш вразливій і беззахисній категорії населення, а її головування в Раді безпеки ООН вже традиційно супроводжується жахливими воєнними злочинами. Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на скликаному ініціативи України засіданні Ради безпеки у вівторок, 9 липня, пише УНІАН.

Як повідомляється, перед Кислицею виступив представник Росії при ООН Василь Небензя, який заявив, що по «Охматдиту» нібито вдарила ракета української ППО. Росіянин визнав, що метою ударів РФ був також військовий завод «Артем». І, звичайно, за його версією, «п'ять ракет, які без протидії вдарили по заводу» були, звичайно, російськими. А ось ракета, яка зруйнувала Охматдит – нібито українська. Ба більше, Небензя також звернувся до влади Норвегії вказавши, що нібито саме поставлений цією країною ЗРК NASAMS влучив в «Охматдит» і запитав, чи давала ця країна дозвіл використовувати комплекс ППО для ударів по лікарнях.

Кислиця ж зазначив, що Росія навмисно вдарила по дитячій лікарні.

«З жалем відзначаю представника терористичного путінського режиму на місці голови. Для Росії вже стало традицією супроводжувати своє головування в Раді жахливими воєнними злочинами та геноцидними потугами. І цей раз не став винятком. По суті, місце голови вже все в крові. Учора Росія навмисно вдарила по найбільш вразливій, беззахисній категорії населення в будь-якому суспільстві – по дітях, хворих на рак та інші смертельні захворювання», – наголосив він.

Представник України при ООН зазначив, що у системі медичної допомоги лікарня «Охматдит» у Києві є унікальним та найбільшим медичним закладом у країні, який лікує дітей, хворих на рак та інші хвороби. Там проходять лікування діти з усього світу.

«Учора Росія знову показала свою огидну версію «співчуття» стосовно дітей, здійснивши удар по «Охматдиту» крилатою ракетою Х-101», – заявив постійний представник України при ООН.

За його словами, ракетний удар Росії по дитячій лікарні Охматдит у Києві демонструє глибоку зневагу РФ до будь-яких мирних ініціатив, незалежно від їх походження. Кислиця наголосив, що «Росія – як рак, але гірше».

Нагадаємо, що Служба безпеки України отримала численні докази, які підтверджують, що Росія ударила по «Охматдиту» в Києві ракетою Х-101. Зокрема, на це вказують уламки ракети на місці трагедії.