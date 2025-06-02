Коли саме відбудеться обмін, Зеленський не уточнив

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна та Росія проведуть ще один обмін військовополоненими у форматі «1000 на 1000», та можуть здійснити обмін політв’язнів з журналістами. Про це він розповів під час брифінгу щодо другого раунду переговорів у Стамбулі 2 червня.

За словами Володимира Зеленського, країни домовилися знову провести обмін у форматі «1000 на 1000».

«Може бути також додатково “200 на 200”, тому що Україна підняла питання щодо додаткових військових, політв'язнів, журналістів», – повідомив Володимир Зеленський.

Зазначимо, після завершення переговорів голова української делегації та міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що сторони домовилися про обміни у форматі «всіх на всіх» для важкопоранених та тяжкохворих військовополонених, а також для молодих солдатів від 18 до 25 років. Крім того, Умєров повідомив про домовленість щодо повернення тіл 6000 загиблих військовослужбовців.

Коментуючи повернення тіл українських захисників, Володимир Зеленський повідомив, що потрібно «дуже ретельно вивчити це питання». За його словами, росіяни опізнали лише 15% з 6000 загиблих.

«Це дуже важливо все перевірити, всіх наших потрібно забрати обов'язково. Але у нас вже був один випадок, коли Росія передавала тіла (полеглих українських захисників – ред.) і там також були російські убиті солдати», – розповів Зеленський.

За словами Володимира Зеленського, пропозиція росіян щодо припинення вогню на 2-3 дні для нібито проведення обмінів не потрібна. На його думку, таким чином росіяни тільки намагаються уникнути нових санкцій від США.

«Усі розуміють, що в момент обміну ніхто в одне одного не стріляє. Це важливі моменти, але вони виконуються на технічному рівні. Для цього не потрібно збиратися лідерам», – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, друга зустріч делегацій відбулася 2 червня у Стамбулі. Вона тривала близько години. Перший раунд переговорів між делегаціями України, Росії та Туреччини пройшли 16 травня. За результатами переговорів делегати домовилися про обмін військовополоненими у форматі «1000 на 1000», який відбувся вже протягом 23-25 травня. Втім, я і під час другої зустрічі, сторони не змогли узгодити припинення вогню.

За словами Володимира Зеленського, під час другого раунду переговорів російська делегація поводилася «спокійніше, аніж раніше». Президент натякнув, що на поведінку делегації вплинула спецоперація «Павутина».