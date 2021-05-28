Офісний центр матиме 10 поверхів і паркінг

На початку вул. Наукової у Львові збудують новий 10-поверховий офісно-складський центр з трирівневим паркінгом. Виконавчий комітет Львівської міської ради на засіданні 28 травня погодив містобудівні умови і обмеження на це будівництво.

Згідно з проектом, офісно-складський центр збудують на вул. Науковій, 7 – це орієнтовно в 800 метрах від перехрестя Стрийська-Наукова. У тильній стороні комплексу облаштують трирівневий паркінг. Також біля офісного центру буде територія для тимчасового паркування.

Окрім того, біля офісного центру облаштують відпочинкову зону для працівників, сформують бічну алею вздовж вул. Тролейбусної з громадським простором, пішохідними та велосипедними доріжками.

Власником ТзОВ «Аякс Сіті», яке отримало містобудівні умови і обмеження на це будівництво, є президент Львівської обласної федерації греко-римської боротьби Євгеній Путій.