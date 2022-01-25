Зоран Миланович назвав Україну також «однією з найкорумпованіших країн»

Президент Хорватії Зоран Миланович заявив, що Україні не місце в НАТО, а якщо почнеться нове російське вторгнення, Хорватії це не стосуватиметься. Революцію Гідності в Україні хорватський президент назвав «переворотом», повідомляє «Європейська правда» з посиланням на хорватське видання Dnevnik.

У відповідь на запитання, як Хорватія відреагує на загострення ситуації в Україні, Миланович запевнив, що його країна не буде мати з цим нічого спільного.

«Якщо буде ескалація, виведемо з регіону останнього хорватського солдата», – сказав він.

На його думку, Україні не місце в НАТО. Події Революції Гідності Миланович назвав «недемократичним рухом» і «переворотом».

«Коли Україна змінила владу, тоді цей рух, який не був демократичним, був переворотом, під час якого було вбито 50 людей. Історія була така – Україна йде на захід, нічого не питаючи у Росії, в ЄС на неї чекають молочні ріки – кисільні береги. Україна досі залишається однією з найбільш корумпованих країн, ЄС нічого Україні не дав», – сказав він.

За словами хорватського президента, його країна повинна втікати від України, як від пожежі, а не бути пожежником.

«Хорватію це не стосується, і я не дозволю цьому», – запевнив він.

За словами Милановича, він буде всіма силами ставати на заваді будь-якому залученню Хорватії до конфлікту між РФ і Україною. Президент також знову розкритикував свого прем'єра Андрія Пленковича за візит до України

«Пленкович може погрожувати, скільки захоче. Хорватія повинна тікати від цього, як від пожежі. Хорватія не буде пожежником у цьому», – заявив Міланович.

Як уточнює LB.ua, Миланович був обраний президентом Хорватії в лютому 2020 року. Належить до лівоцентристської партії Соціал-демократів. Президент у Хорватії після конституційної реформи 2010 року виконує переважно церемоніальні функції, але також керує армією і дипломатією.

У грудні Зоран Миланович назвав візит прем'єр-міністра Андрія Пленковича до України на тлі високої напруги у відносинах із Росією «чистим шарлатанством». Тоді Миланович заявив, що візит прем'єра в Україну може погано позначитися на відносинах Хорватії з Росією.

Зауважимо, що заява Милановича є не першою резонансною заявою, озвученою європейськими високопосадовцями впродовж останніх днів. Як інформував ZAXID.NET, раніше командувач ВМС Німеччини Кай-Ахім Шенбах 22 січня заявив, що «кримський півострів втрачений, і він ніколи не повернеться». За його словами, наразі Україна не може виконати вимоги щодо вступу до НАТО, оскільки її частина окупована. Також він висловив думку, що президент країни-агресора Володимир Путін заслуговує на повагу. Заява Шенбаха викликала значний резонанс, а МЗС України назвали його висловлювання «категорично неприйнятними». Зрештою Шенбах подав у відставку.