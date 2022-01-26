На думку Андрея Пленковича, висловлювання президента Хорватії «забруднюють громадський простір»

Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович вибачився перед українцями за слова президента його країни Зорана Милановича про те, що Україні «не місце в НАТО», а Революція Гідності це «державний переворот». Відповідне повідомлення опубліковане на сторінці уряду Хорватії в Twitter увечері 25 січня.

«Враховуючи те, що в Україні наших солдатів немає, а контингент, який знаходиться у Польщі, вже повернувся, я не знаю, яких саме військових має намір вивести президент. Його заява про корупцію в Україні – це не наша позиція, і я від імені уряду прошу вибачення перед українцями за такі недолугості», – сказав Пленкович, пише «Цензор.НЕТ».

PVRH @AndrejPlenkovic: S obzirom na to da u naših vojnika nema, a kontigent stacioniran u se vratio ne znam na povlačenje kojih vojnika predsjednik misli. Njegova izjava o korumpiranosti Ukrajine nije naš stav i ja se uime Vlade ispričavam Ukrajincima na takvim nebulozama. pic.twitter.com/QpwcWLu54n — Vlada Republike Hrvatske (@VladaRH) January 25, 2022

Як інформує хорватське видання Dnevnik, Пленкович запевнив, що такі висловлювання президента не мають жодного стосунку до уряду. Водночас він зазначив, що взагалі сприйняв скандальні слова як промову російського чиновника.

«Я думав, що це сказав російський чиновник. Я не знаю, яких солдатів він має на увазі, солдатів там немає», – сказав прем'єр.

Прем’єр зазначає, що хорватська політика спрямована на запобігання конфліктам та підтримку України.

«Це наша важлива позиція. А також внесок, і ми говоримо про це вже багато років, досвіду Хорватії у процес мирної реінтеграції, розв’язання питання окупованих територій України», – сказав Пленкович.

Також він спростував тези Милановича про те, що Євросоюз не допомагав нашій країні.

«Вони дали Україні 17 млрд євро на підтримку країни. Також було оголошено про нову програму макроекономічної допомоги», – сказав хорватський прем'єр-міністр.

На думку Андрея Пленковича, такі висловлювання президента Хорватської Республіки «забруднюють громадський простір», маючи при цьому постійний характер.

Як зазначає «Громадське», у Хорватії нинішній президент Зоран Миланович перебуває в опозиції до уряду країни та прем’єра. Наприклад, той у грудні 2021 року назвав візит Пленковича до України на тлі стягування російських військ «чистим шарлатанством».

Як інформував ZAXID.NET, напередодні хорватський президент Зоран Міланович заявив, що у разі повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Хорватію це не стосуватиметься і країна виведе з регіону «останнього хорватського солдата».

Окрім того, на думку президента Хорватії, Україні не місце в НАТО. Він заявив, що Україна залишається найбільш корумпованою державою, а події Революції Гідності Міланович називає «недемократичним рухом» і «переворотом».

У Міністерстві закордонних справ України після такого викликали до себе хорватського посла та різко засудили ці висловлювання.