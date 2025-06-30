Однак не всі знають, чи справді їх потрібно попередньо розморожувати

Багато хто перед приготуванням розморожує напівфабрикати або готові продукти. Однак не всі знають, чи справді їх потрібно попередньо розморожувати. «24 канал» розповідає, чи дійсно варто розморожувати напівфабрикати перед приготуванням.

Чи потрібно розморожувати готові продукти?

Кулінари зазначають, що немає жодної потреби у повному розморожуванні готових продуктів або напівфабрикатів. Ви можете просто виставити їх за кілька хвилин перед приготуванням.

Проте під час обсмажування існує варіант, що вода з продуктів може вступити у реакцію з олією, яка почне бризкати. Але щоб цього не сталось, краще смажити заморожену їжу на меншому вогні, але довше.

Ви також можете протушкувати напівфабрикат, додавши на пательню трошки води. Завдяки цьому страва залишиться соковитою, а якщо додати улюблені спеції на пательню, ви отримаєте глибший смак.