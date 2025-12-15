До кінця тижня опадів не передбачається

Впродовж тижня на Львівщині очікують стабільну погоду, без істотних опадів. Температура зросте до 10°С тепла. Детальніше розповіли у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.

«Львівщина перебуватиме під впливом поля підвищеного атмосферного тиску. Переважно без опадів. В нічні та ранкові години можливий слабкий туман та на окремих ділянках доріг ожеледиця. Вітер переважатиме південного напрямку, слабкий до помірного. Температура повітря вночі залишатиметься в слабких мінусових значеннях, а денна – дещо зросте до 9-10° тепла», – розповіли синоптики.

Погода на Львівщині 15-20 грудня (графіка Львівського гідрометцентру)

На вівторок, 16 грудня, синоптики прогнозують вночі 0-5° морозу, вдень 4-9° тепла. Мінлива хмарність. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Атмосферний тиск падатиме, відносна вологість повітря зменшиться.