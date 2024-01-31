Підозрюваному Сергієві Батрину (стоїть біля дверей) за цією статтею загрожує довічне позбавлення волі

Справу про підрив гранат під час засідання Керецьківської сільської ради на Закарпатті перекваліфіковано як терористичний акт, що призвів до загибелі людей. Про це у середу, 31 січня, повідомили у прес-службі СБУ у Закарпатській області та в Закарпатській обласній прокуратурі.

Як розповіли у відомствах, сьогодні правоохоронці змінили кваліфікацію провадження про підрив трьох бойових гранат, кваліфікувавши його як терористичний акт, що призвів до загибелі людей. Підставою змінити кваліфікацію на більш тяжку частину статті Кримінального кодексу України стала смерть двох потерпілих унаслідок теракту – депутатів Керецьківської сільської ради.

Досі підозрюваного – депутата Керецьківської сільради від «Слуги народу» Сергія Батрина підозрювали у скоєнні терористичного акту, що призвело до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 258 КК України). Однак днями правоохоронці отримали висновки судово-медичної експертизи стосовно першого загиблого – 55-річного Віктора Пряділі. Вони підтверджують зокрема те, що до летальних наслідків призвела отримана вибухова політравма. Результати судово-медичної експертизи щодо другого чоловіка – Мирослава Нитки, очікуються.

Підривнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Сам Сергій Батрин станом на сьогодні все ще перебуває у лікарні під цілодобовим наглядом. До нього застосовано запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою.

Як інформував ZAXID.NET, 15 грудня минулого року на Закарпатті в будівлі Керецьківської сільської ради сільський депутат підірвав гранати. У поліції повідомили, що внаслідок події постраждали 26 людей.