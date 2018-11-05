Прощання з активісткою Катериною Гандзюк пройде в Херсоні 7 листопада

Прощання з виконувачкою обов’язків керуючого справами виконкому Херсонської міськради, радницею мера Херсона, проукраїнською активісткою Катериною Гандзюк пройде в середу, 7 листопада, о 14:00 у Херсоні, повідомила сторінка «Хто замовив Катю Гандзюк?»

При цьому в повідомленні зазначено, що інші подробиці будуть відомі згодом.

Також повідомляється, що причинами смерті Катерини Гандзюк стали поліорганна недостатність і хімічні опіки із залученням 30-39% тіла, які вона отримала під час нападу на неї. Але координатори сторінки розмістили цю інформацію без будь-яких підтверджень.

Нагадаємо, на Катерину Гандзюк напали 31 липня у Херсоні. На жінку вилили кислоту, через що вона отримала сильні опіки, від яких лікувалася в Києві. 4 листопада Катерина Гандзюк померла.

Загалом у справі нападу на Катерину Гандзюк є п’ять фігурантів, четверо з них зізналися у злочині, а на тілі п’ятого виявили сліди від кислоти. Усі причетні до нападу на Катерину Гандзюк, як стверджують правоохоронці, воювали в антитерористичній операції на Донбасі.