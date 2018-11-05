Провадження про вбивство Катерини Гандзюк передали до СБУ

В організації замаху на Гандзюк підозрюють п'ятьох осіб

Поліція виконала всі необхідні слідчі дії у справі про вбивство працівниці Херсонської міськради, активістки Катерини Гандзюк і передала кримінальне провадження до СБУ. Про це поінформувала прес-служба МВС.

«Поліція виконала всі необхідні слідчі дії у межах своїх повноважень та за рішенням Генеральної прокуратури України, яке ухвалили 5 листопада, передала справу до Головного слідчого управління Служби безпеки України», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в межах повноважень поліція допитала як свідків 367 осіб, призначила 21 судову експертизу, провела дев’ять обшуків, чотири слідчі експерименти, 26 оглядів, 100 негласних слідчих дій щодо 31 особи.

«Закінчилось слідство щодо 5-ти обвинувачених - це виконавці та організатори злочину. Усі матеріали для об'єктивного розслідування передані, за рішенням ГПУ, до Головного слідчого управління Служби безпеки України, яка займається розслідуванням щодо встановлення замовників злочину», – наголосили у МВС.

У відомстві переконані, що це дасть змогу слідчим СБУ об’єднати провадження і вести досудове розслідування з моменту планування до фактичного закінчення.

Водночас у МВС не повідомили, чому вони не з'ясовували, хто був замовником вбивства.

Як писав ZAXID.NET, відома в Херсоні патріотична активістка, волонтерка та працівниця міської ради Катерина Гандзюк, яку влітку облили сірчаною кислотою, померла 4 листопада в лікарні. За попередньою інформацією, у неї відірвався тромб. Жінці було 33 роки.

Напад на Гандзюк стався 31 липня. Невідомі облили її сірчаною кислотою, внаслідок чого вона дістала хімічні опіки і частково втратила зір. Гандзюк перенесла понад 10 операцій. З 1 серпня вона перебувала в опіковому центрі Києва.

В організації замаху на Гандзюк підозрюють п'ятьох осіб, усіх їх затримали.

4 листопада слідчі змінили кваліфікацію нападу на Гандзюк на умисне вбивство – за пунктами 4, 6, 11, 12 частини 2 статті 115 КК «Умисне вбивство з корисливих мотивів, вчинене з особливою жорстокістю, на замовлення; скоєне за попередньою змовою групою осіб».