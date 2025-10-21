Найкраще мити броколі безпосередньо перед використанням, щоб запобігти передчасному псуванню

Броколі, як і більшість фруктів та овочів, може бути вкритою комахами та брудом, тому важливо правильно її мити. Real Simple розповідає, як зробити це правильно.

Коли мити броколі?

Найкраще мити броколі безпосередньо перед використанням, щоб запобігти передчасному псуванню. Немита броколі може зберігатися майже тиждень у холодильнику.

Як правильно мити броколі?

Існує кілька способів правильно мити броколі. Усе залежить від ваших уподобань та часу. Якщо у вас мало часу, найшвидший спосіб – промити броколі під холодною проточною водою. Але якщо ви хочете ретельно її очистити, найкращим варіантом може бути розчин оцту або замочування у воді.