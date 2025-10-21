Простіше, ніж ви думаєте: як правильно мити броколі, щоб вона була чистою
Броколі, як і більшість фруктів та овочів, може бути вкритою комахами та брудом, тому важливо правильно її мити. Real Simple розповідає, як зробити це правильно.
Коли мити броколі?
Найкраще мити броколі безпосередньо перед використанням, щоб запобігти передчасному псуванню. Немита броколі може зберігатися майже тиждень у холодильнику.
Як правильно мити броколі?
Існує кілька способів правильно мити броколі. Усе залежить від ваших уподобань та часу. Якщо у вас мало часу, найшвидший спосіб – промити броколі під холодною проточною водою. Але якщо ви хочете ретельно її очистити, найкращим варіантом може бути розчин оцту або замочування у воді.
Під проточною водою. Це найпростіший спосіб – тримайте цілу броколі за стебло головкою вниз. Якщо ви миєте суцвіття броколі, покладіть їх у друшляк. Промийте холодною водою всю головку, доки не промиєте кожне суцвіття. Після цього промокніть броколі насухо паперовим або кухонним рушником.
Розчин оцту. Змішайте в мисці третину склянки білого оцту та 2,5 склянки холодної води в мисці. Замочіть броколі в оцтовому розчині на 2-5 хвилин, поки не зникне весь бруд. Промийте під холодною проточною водою, щоб видалити залишки оцтового розчину. Перед приготуванням просушіть броколі паперовим або кухонним рушником.
Солона вода. Наповніть велику миску водою та додайте щонайменше дві столові ложки солі. Замочіть броколі в розчині на 5-10 хвилин. Покрутіть овоч у мисці, щоб струсити зайвий бруд або комах. А потім – промийте броколі холодною водою, щоб видалити сіль, висушіть.