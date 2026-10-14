Гарбузова матча поєднує насичений зелений чай, молоко та ніжну гарбузову пінку з ароматом кориці й ванілі. Напій має приємний вершковий смак із легкою трав’янистою гірчинкою та пряними нотками. Рецепт від Аllora.caffe.more. Інгредієнти Матча 3 г Гаряча вода 60 мл Молоко 120 мл Мед 2 ч. л. Вершки жирністю 33% 3 ст. л. Молоко для пінки 2 ст. л. Гарбузове пюре 2 ст. л. Мед для пінки 1/2 ст. л. Ванільний екстракт 1 г Мелена кориця до смаку Спосіб приготування: Крок 1 Просійте порошок матчі в невелику піалу. Залийте гарячою водою температурою 70–80 °C і збийте вінчиком до однорідності та утворення легкої пінки. Крок 2 Злегка підігрійте вершки й молоко для пінки. Додайте гарбузове пюре, мед, ванільний екстракт і мелену корицю. Збийте суміш капучинатором або вінчиком до утворення пишної, але ще текучої пінки. Крок 3 Налийте молоко у високу прозору склянку та додайте мед. Влийте підготовлену матчу й обережно викладіть зверху гарбузову пінку. Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати Крок 4 За бажанням посипте напій дрібкою меленої кориці та одразу подавайте.

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