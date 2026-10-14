Пряна гарбузова матча. Рецепт дня
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Гарбузова матча поєднує насичений зелений чай, молоко та ніжну гарбузову пінку з ароматом кориці й ванілі. Напій має приємний вершковий смак із легкою трав’янистою гірчинкою та пряними нотками. Рецепт від Аllora.caffe.more.
Інгредієнти
|Матча
|3 г
|Гаряча вода
|60 мл
|Молоко
|120 мл
|Мед
|2 ч. л.
|Вершки жирністю 33%
|3 ст. л.
|Молоко для пінки
|2 ст. л.
|Гарбузове пюре
|2 ст. л.
|Мед для пінки
|1/2 ст. л.
|Ванільний екстракт
|1 г
|Мелена кориця
|до смаку
Спосіб приготування:
Крок 1
Просійте порошок матчі в невелику піалу. Залийте гарячою водою температурою 70–80 °C і збийте вінчиком до однорідності та утворення легкої пінки.
Крок 2
Злегка підігрійте вершки й молоко для пінки. Додайте гарбузове пюре, мед, ванільний екстракт і мелену корицю. Збийте суміш капучинатором або вінчиком до утворення пишної, але ще текучої пінки.
Крок 3
Налийте молоко у високу прозору склянку та додайте мед. Влийте підготовлену матчу й обережно викладіть зверху гарбузову пінку.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
За бажанням посипте напій дрібкою меленої кориці та одразу подавайте.