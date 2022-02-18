Водій розтрощив паркан і частину житлового будинку на вулиці Копанській

У Виноградові п’яний водій Volkswagen Caddy зніс частину житлового будинку на вулиці Копанській, 83. Аварія сталася у ніч на п’ятницю, 18 лютого. Відомо, що у момент ДТП у будинку перебувала ціла родина: у кімнаті спали чоловік з дружиною та двоє дітей. Автомобіль зніс паркан, стіну будинку та повністю в’їхав у кімнату. Зараз будинок постраждалих непридатний для проживання.

Як повідомили ZAXID.NET у прес-службі поліції Закарпаття, за кермом Volkswagen Caddy був мешканець Виноградова. Правоохоронці встановили, що водій був п’яний. Внаслідок ДТП знесена частина будинку, в якому проживала сім’я з двома дітьми, ніхто серйозно не постраждав.

Власник будинку Василь Балог у коментарі «Голосу Карпат» розповів, що близько 01:00 у ніч на п’ятницю, 18 лютого, у їхню кімнату в’їхав автомобіль. Внаслідок аварії повністю знесло стіну будинку, родину, яка на момент ДТП перебувала вдома, завалило конструкціями будівлі, меблями, технікою. Діти віком 10 та 16 років дуже сильно перелякались. Зараз сім’ї фактично немає де жити.

«Ми думали, що почалася війна. Діти після переляку не могли говорити. Син 10-річний слова не міг сказати. Нас завалило усім – холодильник, стіни, все впало. Тут ремонт уже не допоможе. Зараз сусіди дітей забрали до себе. Нам нема де жити. Не знаю, що робити і куди нам іти», – розповів Василь Балог зі сльозами на очах. За словами чоловіка, водій Volkswagen Caddy був сильно п’яний, у його салоні були пляшки від алкоголю.

Наразі поліція склала на водія протокол за ст. 124 КУпАП (порушення правил дорожнього руху), а також за ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом у нетверезому стані).