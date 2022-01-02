Швидка врізалася у машину із сім'єю з малою дитиною

У селі Ракошино, що за 10 кілометрів від Мукачева, водій швидкої допомоги спричинив ДТП із Opel Astra. За даними поліції, автомобілем швидкої керував п’яний чоловік, драгер показав 2,1 проміле алкоголю, що перевищує допустиму норму більше, ніж у 10 разів.

Як у коментарі «Суспільному» повідомив речник патрульної поліції Закарпаття Ернест Завадський, ДТП сталася у суботу, 1 січня, близько 17:05 на території села Ракошино. Автомобіль швидкої допомоги в’їхав у Opel Astra, який рухався у бік Мукачева. Як зазначає видання «Панорама Мукачева», в Opel Astra їхала сім'я – чоловік із дружиною та маленькою дитиною. Вони не постраждали.

Фото «Панорами Мукачева»

«Водій швидкої був нетверезий, його освідчили, драгер показав 2,1 проміле алкоголю. На нього склали протокол, який розглядатимуть у суді», – зазначив Ернест Завадський.

Також у прес-службі патрульної поліції уточнили, що постраждалих та травмованих у ДТП із швидкою не було, автомобілі отримали механічні пошкодження.