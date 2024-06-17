Зробіть ці 5 простих кроків звичкою і додайте любові - щасливий песик вам подякує

Щоб жити довго і щасливо, бути здоровим і активним, достатньо виконувати прості правила – і людям, і собакам. Але правила мало знати, їх треба перетворити на звичку. І для собаки, як і для себе, це має зробити людина. Блог Petslike розповідає про п’ять звичок для здоров’я вашого собаки.

Регулярне вологе прибирання

Собаки можуть не лише приносити небезпечний бруд з вулиці, а й чутливі до пилу та пилових кліщів. А їхні опікуни, імовірно, звикли, але не насолоджуються собачою шерстю скрізь у квартирі. Тож для здоров’я і комфорту всіх мешканців слід робити наступне:

регулярне вологе прибирання;

прання домашнього текстилю;

чищення м’яких;

очищення і зволоження повітря.

Догляд і гігієна

Правила догляду за собакою тієї чи іншої породи – це не видумка, а рекомендації, засновані на багатолітній практиці і покликані продовжити життя вашого улюбленця.

Тому пам’ятайте про:

стрижку шерсті за потреби;регулярне підрізання кігтів;

купання;

чищення вух;

вичісування;

догляд за очима;

чищення зубів собаки.

Догляд за собакою може стати такою ж звичкою, як перукар, душ і чищення зубів для себе.

Харчування і здорова вага

Якісне і правильно підібране харчування – половина запоруки здоров’я вашого песика. Ретельно обирайте виробника, навчіться розуміти написи на упаковці та обов’язково радьтеся з ветеринаром.

Здорова вага допомагає собаці бути активним і затримати розвиток вікових захворювань. Також у пса в оптимальній вазі краще почуватимуться суглоби, не буде зайвого навантаження на внутрішні органи. Ожиріння тварини – це завжди проблеми з її здоров’ям, як і надмірна худорлявість.

Фізичні навантаження

Рух – це запорука здоров’я і довголіття. Особливо для деяких дуже активних і енергійних порід.

Водночас фізичні навантаження мають бути помірними. Щоденні прогулянки в лісі або парку допоможуть підтримувати вихованця в хорошій фізичній формі і стануть профілактикою ожиріння та каталізатором хорошого настрою. І для вас також.

Психологічний стан

Собаки, як і люди схильні до стресу. Щоб ваш компаньйон був більш стійким до стресу, слід з малого віку займатися його вихованням, соціалізацією та дресируванням. Робити це варто з позитивним підкріпленням, без жодного крику, грубощів і покарання.

Також подбайте про те, щоб обстановка і атмосфера навколо песика були комфортними і безпечними для нього.