Щоб компаньйон тішився і тішив: п’ять правил здорового собаки
Щоб жити довго і щасливо, бути здоровим і активним, достатньо виконувати прості правила – і людям, і собакам. Але правила мало знати, їх треба перетворити на звичку. І для собаки, як і для себе, це має зробити людина. Блог Petslike розповідає про п’ять звичок для здоров’я вашого собаки.
Регулярне вологе прибирання
Собаки можуть не лише приносити небезпечний бруд з вулиці, а й чутливі до пилу та пилових кліщів. А їхні опікуни, імовірно, звикли, але не насолоджуються собачою шерстю скрізь у квартирі. Тож для здоров’я і комфорту всіх мешканців слід робити наступне:
- регулярне вологе прибирання;
- прання домашнього текстилю;
- чищення м’яких;
- очищення і зволоження повітря.
Догляд і гігієна
Правила догляду за собакою тієї чи іншої породи – це не видумка, а рекомендації, засновані на багатолітній практиці і покликані продовжити життя вашого улюбленця.
Тому пам’ятайте про:
- стрижку шерсті за потреби;регулярне підрізання кігтів;
- купання;
- чищення вух;
- вичісування;
- догляд за очима;
- чищення зубів собаки.
Догляд за собакою може стати такою ж звичкою, як перукар, душ і чищення зубів для себе.
Харчування і здорова вага
Якісне і правильно підібране харчування – половина запоруки здоров’я вашого песика. Ретельно обирайте виробника, навчіться розуміти написи на упаковці та обов’язково радьтеся з ветеринаром.
Здорова вага допомагає собаці бути активним і затримати розвиток вікових захворювань. Також у пса в оптимальній вазі краще почуватимуться суглоби, не буде зайвого навантаження на внутрішні органи. Ожиріння тварини – це завжди проблеми з її здоров’ям, як і надмірна худорлявість.
Фізичні навантаження
Рух – це запорука здоров’я і довголіття. Особливо для деяких дуже активних і енергійних порід.
Водночас фізичні навантаження мають бути помірними. Щоденні прогулянки в лісі або парку допоможуть підтримувати вихованця в хорошій фізичній формі і стануть профілактикою ожиріння та каталізатором хорошого настрою. І для вас також.
Психологічний стан
Собаки, як і люди схильні до стресу. Щоб ваш компаньйон був більш стійким до стресу, слід з малого віку займатися його вихованням, соціалізацією та дресируванням. Робити це варто з позитивним підкріпленням, без жодного крику, грубощів і покарання.
Також подбайте про те, щоб обстановка і атмосфера навколо песика були комфортними і безпечними для нього.