Пюре з батату – шовковисте, ніжне та солодкаве. Цей гарнір пасує до будь-якого м’яса. Спробуйте поєднати пюре з батату зі свинячими відбивними, смаженою яловичиною, тушкованою куркою або індичкою, запеченими курячими стегнами чи гомілками, радить шеф-кухар Євген Клопотенко.

Інгредієнти:

один батат – близько 650 грамів;

вершкове масло – 40 грамів;

сіль – 0,5 ч. л.

Спосіб приготування

Батат помийте і очистіть від шкірки, наріжте великими кубиками. Викладіть батат в каструлю, залийте водою, щоб вона повністю покрила овоч. Доведіть воду до кипіння, додайте сіль і варіть ще 25-30 хв на середньому вогні до готовності.

Щоб перевірити готовність батату, проштрикніть його виделкою або ножем: готовий овоч має бути м’яким всередині. Коли батат зварився, злийте воду, додайте 40 грамів вершкового масла і потовчіть до стану однорідного пюре. Консистенцію пюре можна контролювати кількістю води.