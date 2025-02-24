На сніданок перлову кашу можна зварити на молоці або зробити солодкий варіант із родзинками, горіхами, яблуками та корицею

Перлова крупа – це відшліфовані зерна ячменю, які чудово підходять для приготування гарнірів, супів, начинок для пирогів, фаршированих овочів та навіть консервації. Шеф-кухар Євген Клопотенко розповідає, що ця крупа відмінно поєднується з м’ясом, овочами та спеціями.

Окрім цього, перлова каша стане чудовим сніданком завдяки корисному складу. Вітаміни B і B6 покращують роботу мозку, марганець сприяє гарному настрою, а клітковина надовго зберігає відчуття ситості. Перлова каша буде смачною навіть, якщо її просто відварити, додати трохи вершкового масла, витриманий потертий сир і шматочки м’якого сиру з блакитною пліснявою.

Як правильно варити перлову кашу

Спершу перловку обов’язково треба помити та замочити на 1-3 години. Це значно скоротить час приготування і зробить крупу смачнішою. Після замочування злийте воду та ще раз промийте крупу.

Попередньо замочену перловку залийте водою у співвідношенні 1:3 (на одну частину крупи 3 частини води), доведіть до кипіння, посоліть та варіть до готовності 30-40 хв. При цьому вогонь виставляйте маленький і трохи відкрийте кришку.

Як приготувати перловку на молоці

На сніданок перлову кашу можна зварити на молоці або зробити солодкий варіант із родзинками, горіхами, яблуками та корицею.

Для цього промийте та попередньо замочіть перловку як зазвичай. Перші 15 хвилин крупу потрібно варити на воді, потім злити, додати молоко й готувати вже до готовності на молоці.