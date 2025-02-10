Класичний форшмак з оселедця. Рецепт дня0
До теми
- Домашні роли «Каліфорнія» з лососем та огірком. Рецепт дня ZAXID.NET
- Традиційний японський рамен. Рецепт дня ZAXID.NET
- Турецька піца піде. Рецепт дня ZAXID.NET
Форшмак – це класична закуска з багатим смаком. Для досягнення ідеального результату важливо дотримуватися кількох важливих нюансів, зокрема, використовувати готове слабосолоне філе оселедця в олії або ж розібрати цілу рибу, ретельно прибираючи кісточки. Про інші поради, як зробити ідеальний форшмак, пише шеф-кухар Євген Клопотенко.
Інгредієнти:
- вершкове масло – 50 г;
- яйця – 3 шт.;
- філе оселедця – 500 г;
- середня цибулина – ½(приблизно 40 г);
- темний хліб для подачі – 5-6 шматків.
Спосіб приготування:
Дістаньте вершкове масло, щоб воно нагрілося до кімнатної температури. Зваріть яйця круто.
Перекладіть в блендер філе оселедця, додайте очищені від шкаралупи яйця, почищену цибулину та розм’якшене вершкове масло. Перебийте всі компоненти до однорідності.
Перекладіть форшмак з блендера в тарілку та подавайте зі шматочками чорного хліба. Залишки закуски зберігайте в холодильнику в закритому контейнері до тижня.
Поради з приготування:
- Використовуйте готове слабосолоне філе оселедця в олії чи за бажанням розберіть цілу рибу на шматочки. Основне – добре приберіть кісточки з філе для отримання ніжної структури закуски.
- Яйця варіть рівно 8 хвилин після закипання, тоді вони вийдуть з ідеальним оксамитовим жовтком. Потім перекладіть в холодну воду та залиште в ній для остигання, щоб шкаралупа добре чистилася.
- Цибулю беріть невелику, бо якщо її буде більше, вона переб’є основний смак та аромат риби, а консистенція закуски буде занадто рідкою.
- Солити форшмак не потрібно, бо солоності риби вистачає.
- Масло беріть жирне, щоб отримати насичений вершковий смак.
- Щоб структура закуски була ніжною, подрібніть компоненти в стаціонарному блендері або за бажанням можете пропустити їх через м’ясорубку.