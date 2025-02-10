Форшмак – це класична закуска з багатим смаком. Для досягнення ідеального результату важливо дотримуватися кількох важливих нюансів, зокрема, використовувати готове слабосолоне філе оселедця в олії або ж розібрати цілу рибу, ретельно прибираючи кісточки. Про інші поради, як зробити ідеальний форшмак, пише шеф-кухар Євген Клопотенко.

Інгредієнти:

вершкове масло – 50 г;

яйця – 3 шт.;

філе оселедця – 500 г;

середня цибулина – ½(приблизно 40 г);

темний хліб для подачі – 5-6 шматків.

Спосіб приготування:

Дістаньте вершкове масло, щоб воно нагрілося до кімнатної температури. Зваріть яйця круто.

Перекладіть в блендер філе оселедця, додайте очищені від шкаралупи яйця, почищену цибулину та розм’якшене вершкове масло. Перебийте всі компоненти до однорідності.

Перекладіть форшмак з блендера в тарілку та подавайте зі шматочками чорного хліба. Залишки закуски зберігайте в холодильнику в закритому контейнері до тижня.

Поради з приготування: