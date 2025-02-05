Приготування ролів потребує уваги до деталей, зокрема до того, щоб рис залишався теплим під час скручування. Це допомагає йому краще ліпитися та зберігати форму. Шеф-кухар Євген Клопотенко пише про те, як готувати рол а-ля «Каліфорнія» з крем-сиром і огірком.

Інгредієнти:

для рису:

рисова крупа (круглозернистий рис) – 200 г;

вода – 300 мл;

рисовий оцет – 50 мл;

цукор – 1 ч. л.;

сіль – ½ ч. л.;

соєвий соус та васабі для подачі.

для ролів урамакі:

відварений рис – 200 г;

норі – 2 листи;

крем-сир – 100 г;

огірок – 100 г;

білий кунжут – 40-60 г.

Спосіб приготування:

Промийте декілька разів круглозернистий рис. Залийте його 300 мл води, доведіть до кипіння на середньому вогні, далі зменште вогонь та варіть 15 хвилин під кришкою. Зніміть рис з вогню, дайте настоятися 15-20 хвилин. Окремо зробіть заправку. Для цього в сотейнику доведіть до кипіння 50 мл рисового оцту з 1 ч. л. цукру та ½ ч. л. солі. Вилийте отриману рідину у рис та перемішайте.

Для ролу урамакі загорніть бамбукову циновку у харчову плівку та викладіть на неї 100 г рису прямокутником так, щоб він був трохи більший ніж лист норі, який ви використовуєте. Викладіть на рис лист норі.

Зверху за допомогою кондитерського мішка видавлюйте десь 30-50 г крем-сиру. Далі викладіть 50 г огірка, порізаного на брусочки.

Зверніть рол рулетом щільно. Розріжте його на порційні кусочки. Обваляйте кожен кусочок у кунжуті. Повторіть те саме з другим листом норі з самого початку. Всього на 2 роли піде близько 40-60 г кунжуту. Подавайте роли разом з васабі та соєвим соусом до смаку.