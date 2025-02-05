Домашні роли «Каліфорнія» з лососем та огірком. Рецепт дня0
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Приготування ролів потребує уваги до деталей, зокрема до того, щоб рис залишався теплим під час скручування. Це допомагає йому краще ліпитися та зберігати форму. Шеф-кухар Євген Клопотенко пише про те, як готувати рол а-ля «Каліфорнія» з крем-сиром і огірком.
Інгредієнти:
для рису:
- рисова крупа (круглозернистий рис) – 200 г;
- вода – 300 мл;
- рисовий оцет – 50 мл;
- цукор – 1 ч. л.;
- сіль – ½ ч. л.;
- соєвий соус та васабі для подачі.
для ролів урамакі:
- відварений рис – 200 г;
- норі – 2 листи;
- крем-сир – 100 г;
- огірок – 100 г;
- білий кунжут – 40-60 г.
Спосіб приготування:
Промийте декілька разів круглозернистий рис. Залийте його 300 мл води, доведіть до кипіння на середньому вогні, далі зменште вогонь та варіть 15 хвилин під кришкою. Зніміть рис з вогню, дайте настоятися 15-20 хвилин. Окремо зробіть заправку. Для цього в сотейнику доведіть до кипіння 50 мл рисового оцту з 1 ч. л. цукру та ½ ч. л. солі. Вилийте отриману рідину у рис та перемішайте.
Для ролу урамакі загорніть бамбукову циновку у харчову плівку та викладіть на неї 100 г рису прямокутником так, щоб він був трохи більший ніж лист норі, який ви використовуєте. Викладіть на рис лист норі.
Зверху за допомогою кондитерського мішка видавлюйте десь 30-50 г крем-сиру. Далі викладіть 50 г огірка, порізаного на брусочки.
Зверніть рол рулетом щільно. Розріжте його на порційні кусочки. Обваляйте кожен кусочок у кунжуті. Повторіть те саме з другим листом норі з самого початку. Всього на 2 роли піде близько 40-60 г кунжуту. Подавайте роли разом з васабі та соєвим соусом до смаку.