Традиційний японський рамен. Рецепт дня0
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Рамен – це не просто страва, а справжній символ японської кухні, що поєднує глибокі смаки та різноманіття текстур. Його рецепт варіюється в залежності від регіону, але основні інгредієнти – це смачний бульйон, локшина та різноманітні добавки.
Інгредієнти:
- свиняча вирізка – (½ шт.) 400 г;
- сіль – 2 ст. л.;
- бодян – 1 зірочка;
- кориця – 2 палички;
- яйця – 4 шт.;
- зелена цибуля – 10 пір’їнок;
- вода – 1,5 л;
- корінь імбиру – 3 см;
- перець чилі – ½;
- часник – 3 зубчики;
- соєвий соус – 4-5 ст. л.;
- кунжутна олія – 1 ч. л.;
- паростки кінзи – 150 г;
- рисова локшина – 225 г.
Спосіб приготування:
Підготуйте всі інгредієнти для приготування рамену зі свининою. Краще почати підготовку звечора, бо м’ясо потрібно буде замаринувати на ніч, пише шеф-кухар Євген Клопотенко.
Зачистьте свинячу вирізку від зайвого жиру та плівок. Викладіть м'ясо у ємність та засипте сіль. Залиште на ніч у холодильнику.
Зваріть бульйон. Для цього промийте м’ясо від солі та викладіть у каструлю. Залийте 1,5 л води та додайте 2 палички кориці, зірочку бодяну, часнику і корінь імбиру. Варіть бульйон приблизно 30 хвилин.
Зваріть рисову локшину за рецептом на упаковці. Можна вкинути її у гарячу підсолену воду на 5-10 хвилин, щоб локшина стала м’якою.
Наріжте зелену цибулю смужками по 3-4 см, перець чилі – тонкими слайсами, другу половину імбиру, що залишився, – тонкими смужками.
Готову локшину відкиньте на друшляк. Бульйон процідіть через сито, видаливши спеції та часник, вони вже віддали страві свої аромати.
Для посилення смаку влийте у бульйон 4-5 ст. л. соєвого соусу. Варене м’ясо наріжте порційними слайсами. Зваріть яйця в «мішечок», для цього варіть їх протягом 3 хвилин після того, як закипить вода.
Для презентації викладіть у тарілки локшину. Залийте її бульйоном, викладіть кілька шматочків м’яса на порцію, слайси чилі та імбиру, зелену цибулю та паростки кінзи. У кожну тарілку викладіть яйце, розрізане навпіл та додайте по кілька крапель кунжутної олії.