Рамен – це не просто страва, а справжній символ японської кухні, що поєднує глибокі смаки та різноманіття текстур. Його рецепт варіюється в залежності від регіону, але основні інгредієнти – це смачний бульйон, локшина та різноманітні добавки.

Інгредієнти:

свиняча вирізка – (½ шт.) 400 г;

сіль – 2 ст. л.;

бодян – 1 зірочка;

кориця – 2 палички;

яйця – 4 шт.;

зелена цибуля – 10 пір’їнок;

вода – 1,5 л;

корінь імбиру – 3 см;

перець чилі – ½;

часник – 3 зубчики;

соєвий соус – 4-5 ст. л.;

кунжутна олія – 1 ч. л.;

паростки кінзи – 150 г;

рисова локшина – 225 г.

Спосіб приготування:

Підготуйте всі інгредієнти для приготування рамену зі свининою. Краще почати підготовку звечора, бо м’ясо потрібно буде замаринувати на ніч, пише шеф-кухар Євген Клопотенко.

Зачистьте свинячу вирізку від зайвого жиру та плівок. Викладіть м'ясо у ємність та засипте сіль. Залиште на ніч у холодильнику.

Зваріть бульйон. Для цього промийте м’ясо від солі та викладіть у каструлю. Залийте 1,5 л води та додайте 2 палички кориці, зірочку бодяну, часнику і корінь імбиру. Варіть бульйон приблизно 30 хвилин.

Зваріть рисову локшину за рецептом на упаковці. Можна вкинути її у гарячу підсолену воду на 5-10 хвилин, щоб локшина стала м’якою.

Наріжте зелену цибулю смужками по 3-4 см, перець чилі – тонкими слайсами, другу половину імбиру, що залишився, – тонкими смужками.

Готову локшину відкиньте на друшляк. Бульйон процідіть через сито, видаливши спеції та часник, вони вже віддали страві свої аромати.

Для посилення смаку влийте у бульйон 4-5 ст. л. соєвого соусу. Варене м’ясо наріжте порційними слайсами. Зваріть яйця в «мішечок», для цього варіть їх протягом 3 хвилин після того, як закипить вода.

Для презентації викладіть у тарілки локшину. Залийте її бульйоном, викладіть кілька шматочків м’яса на порцію, слайси чилі та імбиру, зелену цибулю та паростки кінзи. У кожну тарілку викладіть яйце, розрізане навпіл та додайте по кілька крапель кунжутної олії.