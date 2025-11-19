Для голубців рекомендують використовувати м’яко-тверді сорти

Під час приготування голубців, потрібно з особливою увагою вибирати рис, адже він є одним із основних інгредієнтів цієї страви. News24 розповідає, який рис варто використовувати для голубців.

Для голубців рекомендують використовувати м’яко-тверді сорти. Деякі кухарі віддають перевагу сортам довгого рису, але так краще не робити. Довгий рис створює надмірну розсипчастість.

А ось ідеальним варіантом для голубців є круглий рис. Такий рис має необхідну клейкість, а м’який смак ідеально поєднуватиметься з фаршем у начинці.

Крім того, потрібно дотримуватися пропорцій при додаванні рису у фарш. Не варто надмірно додавати рис, адже тоді начинка перетвориться на кашу.