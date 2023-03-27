Проста страва, ідеальна для сніданку. Вона смакує холодною, тож приготувати її можна напередодні і зекономити час вранці.

Інгредієнти:

рис 1 скл. (250 мл)

вода 2 скл.

морква 2 шт.

сир 200 гр

цукор 1 ст.л.

молоко 1 скл.

яйце 1 шт.

масло 50 гр

родзинки ½ скл.

яблуко 1-2 шт.

сіль за смаком

Рис зварити до готовності. Він не має бути розсипчастим. Це зручно зробити в мультиварці.

Моркву почистити та натерти. Моркву можна замінити гарбузом. Яблука почистити та нарізати досить крупно.

Готовий рис залити молоком, довести до кипіння. Додати моркву, родинки, яйце, сир, цукор, масло, сіль, перемішати.

Половину маси викласти у змащену маслом та посипану сухарями форму. Викласти шматки яблука. Викласти решту рисової маси, розрівняти.

Запікати при 200° до утворення золотистої скоринки приблизно 30-40 хвилин.

Дати вистигнути, витягнути з форми та порізати порціями.