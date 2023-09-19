Вугілля експортують з Ростовського та Новоросійського портів

За 2023 рік Росія експортувала до Туреччини вугілля, видобуте на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. За незаконно вивезене вугілля країна-агресор отримала щонайменше 14,3 млн доларів, повідомило у вівторок, 19 вересня, Reuters із посиланням на дані російської митниці.

Звіти свідчать, що з лютого по липень 2023 року Росія надіслала до Туреччини приблизно 160400 тонн вугілля з підконтрольних їй частин Донеччини та Луганщини. Більшість експорту прийшлося на «Востоквугілля», розташоване у тимчасово окупованому Луганську. Директор іншої компанії, «Недра-06», підтвердив, що поставки до Туреччини таки відбуваються.

«Виробник вугілля в підконтрольному Росії Донецьку, бізнесмен, який працює в шахтарському місті Ясинувата, також підтвердив, що частина продукції його компанії постачалася до Туреччини. Сказав, що вугілля туди сам не відвантажував. За даними, вугілля, закуплене в російських портах компаніями Brig Management LTD і Green Rabbit LTD, вивозили до Туреччини», – повідомило агентство.

За даними розслідування, загалом експортом сировини з тимчасово окупованих територій займається приблизно 10 компаній. Їхні дані були вказали в митних документах росіян, проте більшість із них не вийшли не контакт.

За даними Reuters, більшість вугілля завантажувалося з портів Ростова та Новоросійська. Звідти вугілля потрапляло до країн, які не підтримують санкції проти Росії, а згодом могло бути реекспортовано до Туреччини.

У Держдепі США зазначили, що їм відомі повідомлення про торгівлю Росії та Туреччини. Водночас США не може коментувати запитання про поставки до Туреччини, повідомив речник Держдепу. В Єврокомісії від коментарів щодо цього відмовилися. Так само не прокоментували запитання про експорт вугілля у Туреччині.

Зазначимо, Туреччина є країною НАТО. Цей альянс визначений російською владою як «ворожий». Водночас Туреччина не має санкційних обмежень, які отримали країни ЄС, оскільки не входить до союзу, що фактично дозволяє їй отримувати поставки з Росії.