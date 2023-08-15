Будь-які розмови про вступ України в НАТО в обмін на відмову від частини територій є «абсолютно неприйнятними». Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

«Керівник апарату генерального секретаря НАТО допустив, що Україна може стати членом Північноатлантичного альянсу у випадку територіальних поступок Російській Федерації. Розмови про вступ України в НАТО в обмін на відмову від частини українських територій є абсолютно неприйнятними», – написав Ніколенко у Facebook реагуючи на слова керівника апарату генсека НАТО Стіана Єнссена, що одним із можливих рішень для вступу України до Альянсу могла б бути «відмова» від частини своєї території.

За словами речника МЗС, Альянс, як і Україна, територіями не торгують.

«Свідома чи несвідома участь посадовців НАТО у формуванні наративу про можливість відмови України від своїх територій грає на руку Росії. Натомість в інтересах євроатлантичної безпеки обговорювати шляхи пришвидшення перемоги України та набуття нею повноправного членства в НАТО», – заявив Ніколенко.

В МЗС України наголосили, що налаштовані на подальше плідне співробітництво із Секретаріатом НАТО задля досягненні цих цілей.

Зазначимо, що сьогодні керівник апарату генерального секретаря НАТО Стіан Єнссен припустив, що Україна може стати членом Альянсу в обмін на «відмову» від частини своєї території. Відповідну заяву він зробив на публічній дискусії в норвезькому місті Арендаль. Слова Єнссена цитує місцеве видання VG.

«Гадаю, можливим рішенням для України могла б бути відмова від території й отримання натомість членства в НАТО», – сказав він.

Водночас Єнссен наголосив, що «Україна сама повинна вирішувати, коли та на яких умовах хоче вести переговори».

На уточнення журналістів, чи вважає він, що Україна має поступитися землею заради миру з росією та майбутнього членства в НАТО, Єнссен зазначив, що обговорення можливого статусу після війни вже йде, а питання про поступку територіями порушують інші.

«Я не кажу, що має бути саме так. Але це може бути ймовірним рішенням», – сказав керівник апарату генсека НАТО.