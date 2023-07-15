Серед знайдених рештків російських ракет є компоненти зі США, Японії та Німеччини. Про це пише німецьке видання Frankfuter Allgemeine Zeitung.

Як вказано в статті, під час огляду залишків російських ракет усе частіше помічають наявність західних компонентів. На першому місці перебувають США, серед яких виявлено до 81% відсотку, на другому – Швейцарія з 8%, а Німеччина та Японія мають частки по 3,5%.

Видання звертає увагу на те, що серед рештків знищених ракет були знайдені компоненти з Німеччини. Вони використовувалися в крилатих ракетах Х-101, у двох модифікаціях балістичних ракет «Іскандер» та у «гіперзвуковій ракеті Кінджал».

Frankfuter Allgemeine Zeitung пише про серйозну занепокоєність України. Цю ситуацію для часопису прокоментував радник керівника ОП Владислав Власюк. Він вважає, що головна причина полягає в тому, що «Росія продовжує обходити західні санкції через інші країни». Видання пише, що загалом для створення російської зброї використовувалися «матеріали чи послуги» 16 компаній з німецькою реєстрацією.

Експорт потрібної продукції для РФ йшла переважно через Китай, країни Центральної Азії, країни Кавказького регіону та Туреччину. Потрібні компоненти поставляли через фіктивні компанії в транзитних країнах. А тому, пише видання, власники цієї продукції просто не могти знати, куди вона може потрапити.

Frankfuter Allgemeine Zeitung звернулося до МЗС Німеччини з питанням про постачання підсанкційних товарів і компонентів, які потрапили до РФ. Представники зовнішньополітичного відомства заявили, що «дуже серйозно ставляться до повідомлень українських колег про використання санкційних компонентів у російських ракетах». В МЗС ФРН наголосили, що дуже уважно вивчають цю інформацію і висловили припущення, що якісь компоненти могли потрапити до РФ ще до початку повномасштабної війни РФ проти України та ще до моменту запровадження санкційних обмежень.