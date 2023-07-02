Міжнародне авіашоу MAKS скасували вперше за 30 років

У Росії вперше за 30 років скасували міжнародне авіашоу MAKS унаслідок побоювання через безпеку після атаки дронами. Про це йдеться у звіті розвідки міноборони Великої Британії.

Як розповіли у відомстві, під час авіасалону зазвичай Росія демонструє весь сектор авіації: як цивільні, так і військові літаки. Раніше таке авіашоу допомагало залучати нових клієнтів. За даними британської розвідки причиною скасування шоу стала загроза атак безпілотників та міжнародна ізоляція.

«Шоу, ймовірно, було скасовано здебільшого через серйозні занепокоєння безпекою після недавніх атак безпілотних літальних апаратів у Росії. Організатори, ймовірно, також усвідомлювали потенційну шкоду для репутації, якщо на захід приїде менше міжнародних делегацій», – зазначає розвідка.

За даними розвідки, аерокосмічний сектор Росії страждає через міжнародні санкції, а висококваліфікованих спеціалістів мобілізують на війну.

«Тим часом головнокомандувач Повітряно-космічними силами генерал Сєргєй Суровікін не з'являвся на публіці після невдалого заколоту групи «Вагнер», для якої він був контактним пунктом у Міністерстві оборони Росії», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше російські ЗМІ повідомили, що заступника командувача російського угруповання в Україні Сєргєя Суровікіна заарештували після невдалого заколоту ватажка ПВК «Вагнер».