Передбачається, що військові РФ проведуть бойові стрільбища на віддалених полігонах

Міноборони Росії оголосило про проведення раптової перевірки бойової готовності військ Східного військового округу РФ.

Російське агентство ТАСС з посиланням на міноборони держави-агресора повідомило, що особливу увагу під час перевірки приділять можливостям транспортної інфраструктури з перевезення військових у обмежені кроки.

Також повідомляється, що війська Східного військового округу проведуть бойові стрільби на віддалених полігонах під час перевірки боєготовності.

Нагадаємо, раніше розслідувальна група Conflict Intelligence Team (CIT) повідомила про перекидання російських військових та військової техніки зі Східного Сибіру та Далекого Сходу в західні регіони країни. Аналітики знайшли в соцмережах близько 30 відео, які свідчать про велике перекидання сил. Вони впевнені, що війська перекидають не для місцевих військових навчань.

Про зосередження Росією своїх військ на кордоні з Україною, у ЗМІ заговорили у жовтні 2021 року. Про посилення військової присутності у регіоні неодноразово заявляли представники США, НАТО та ЄС. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков ще на початку листопада називав переміщення військ внутрішньою справою країни.

В умовах військової ескалації та нарощування чисельності російських сил поблизу українського кордону США та НАТО пішли на переговори з Москвою про гарантії безпеки, які зажадав від західних країн президент держави агресора Володимир Путін.

Джерела New York Times в американській розвідці стверджують, що Росія планує наростити стотисячне угруповання біля кордонів до 175 тис. бійців. При цьому в тому ж матеріалі йдеться, що можливий напад на підконтрольні українській владі території може бути відкладено через погодні умови, оскільки через теплу зиму ґрунт на сході України поки що не замерз. Розвідники вважають, що це може змусити перенести операцію на лютий.

Крім того, частина експертів, опитаних The Guardian, вважають масштабну операцію із захопленням Києва та Харкова малоймовірною. У доповіді Institute for the Study of War йдеться, що для повноцінної окупації тільки столиці та великих міст на сході України необхідно до 325 тис. військовослужбовців, однак наразі аналітики не спостерігають жодних ознак мобілізації або залучення військ національної гвардії та/або військової поліції.