Росія перекрила схеми постачання в Україну запчастин для військової техніки, – Луценко

СуспільствоАндрій Стець, 13 березня11781

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Росія перекрила схеми постачання в Україну запчастин для військової техніки, – Луценко
фото 5 каналу
Заміни контрабандним деталям немає, стверджує Луценко

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що після виходу журналістського розслідування Bihus.info ФСБ Росії перекрила всі контрабандні схеми ввезення деталей для оборонно-промислового комплексу України. Про це він сказав на засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради в середу, 13 березня, інформує «Українська правда».

«Для тих, хто надягає камуфляж і кричить про необхідність знищити страшні схеми контрабанди завезення з Росії вузлів і деталей скажу: новітні українські ракети середнього радіусу дальності виготовлені, зокрема, завдяки тому, що оборонпром закупив за схожою схемою частину необхідних виробів», - сказав генпрокурор Луценко.

Він додав, що не знає іншого шляху оборонпрому, адже йдеться про унікальні вузли і деталі налагодити виробництво яких, навіть в радянському союзі, доводилося десятки років.

Як повідомляв ZAXID.NET, 25 лютого 2019 року журналісти програми «Наші гроші з Денисом Бігусом» (Bihus.info) оприлюднили матеріали про викриття масштабних схем розкрадання в оборонному секторі, до яких можуть бути причетними низка посадовців. Йдеться про події 2014-2016 років. В «Укроборонпромі» тоді заявили, що журналісти маніпулюють закритою інформацією, яку могли отримати у межах кримінальних проваджень.

11 березня журналісти Bihus.Info оприлюднили фінальну частину розслідування про закупівлі «Укроборонпрому», фігурантами в якій виступають посадовці СБУ, Генеральної прокуратури та Антикорупційного бюро України. У розслідуванні, зокрема, йдеться про те, що група осіб домовляється про передачу хабара правоохоронцям, аби ті не проводили слідство і не притягували до відповідальності осіб, причетних до оборудок між «Укроборонпромом» та фірмою «Оптимумспецдеталь». Йдеться про укладення договорів на постачання військового обладнання до державних оборонних компаній.

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